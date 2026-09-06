כשהזמן דוחק והרעב מגיע, לא תמיד יש כוח להתחיל בבישולים מורכבים. קציצות טונה וירקות במחבת הן הפתרון המושלם: מנה חמה ומשביעה שמוכנה תוך 15 דקות בלבד, ללא צורך בתנור או בהכנות ארוכות. השילוב של טונה עשירה בחלבון עם גזר מגורד ותבלינים ארומטיים יוצר קציצות זהובות ופריכות שמתאימות לארוחת צהריים מהירה או לארוחת ערב קלילה.

בניגוד לקציצות מסורתיות שדורשות אפייה ממושכת בתנור, כאן הכול מתבשל במחבת על הכיריים. התוצאה? פחות זמן המתנה, פחות כלים מלוכלכים, ויותר זמן לשבת ליד השולחן. הקציצות יוצאות מוזהבות מבחוץ ורכות מבפנים, עם ניחוח של כורכום וכמון שמעניק להן אופי מזרח-תיכוני מוכר.

המצרכים שצריך בבית

לכ-6-8 קציצות תזדקקו לשתי קופסאות טונה בשמן או במים, מסוננות היטב. חשוב לסנן את הטונה כראוי כדי שהתערובת לא תהיה רטובה מדי. לצד הטונה, הכינו שתי ביצים שישמשו כחומר מקשר, גזר בינוני מגורד דק, וחצי כוס פירורי לחם. אם אתם מעדיפים חלופה ללא גלוטן, ניתן להשתמש בקמח שקדים או בשיבולת שועל טחונה.

לתיבול תזדקקו לשתי כפות פטרוזיליה או בצל ירוק קצוצים, חצי כפית כורכום, חצי כפית כמון, מלח ופלפל שחור לפי הטעם. להקפצה במחבת הכינו מעט שמן זית. השילוב הזה של תבלינים מעניק לקציצות טעם עשיר ומאוזן, בלי להסתיר את טעם הטונה והירקות.

שלבי ההכנה המהירים

בקערה גדולה מערבבים את הטונה המסוננת עם הביצים, הגזר המגורד, פירורי הלחם, הירק הקצוץ וכל התבלינים. מערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה שניתן לעצב ממנה. אם התערובת יוצאת רכה מדי ולא מחזיקה צורה, מוסיפים עוד כף פירורי לחם ומערבבים שוב.

מעצבים מהתערובת קציצות שטוחות בעובי של כ-1.5 ס"מ. הקציצות השטוחות מתבשלות מהר יותר ויוצאות פריכות יותר מבחוץ. מחממים מעט שמן זית במחבת רחבה על אש בינונית, ומסדרים את הקציצות במחבת בזהירות. חשוב לא לצפף אותן יותר מדי כדי שיוכלו להזהיב כראוי.

מטגנים כ-3-4 דקות מכל צד, עד שהקציצות מקבלות צבע זהוב ויפה ומתייצבות. אין צורך להפוך אותן יותר מפעם אחת - ככל שנגעים בהן פחות, כך הן נשארות יותר שלמות. כשהן מוכנות, מעבירים לצלחת מרופדת במגבת נייר לספיגת עודפי שמן.

הגשה והמלצות

מגישים את הקציצות חמות לצד טחינה מדוללת, לימון סחוט וסלט ירקות רענן. השילוב של הקציצות החמות עם הטחינה הקרירה והחמוצה יוצר איזון מושלם של טעמים. ניתן להגיש גם עם פיתה חמה או לחם כפרי טרי.

הקציצות מתאימות גם להכנה מראש - ניתן לעצב אותן בבוקר ולשמור במקרר עד לשעת הבישול. הן גם מצוינות לארוחת צהריים לעבודה או ללימודים, ונשארות טעימות גם כשהן מתקררות. אם נשארו עודפים, אפשר לחמם אותן למחרת במחבת או בתנור טוסטר.