עקיבא נוביק חושף: הצבעתי לה בבחירות בעבר

עקיבא נוביק ( הדס פארוש / פלאש90 )

העיתונאי עקיבא נוביק חשף הבוקר (ראשון) למי הוא הצביע בבחירות בעבר.

הדיון החל כאשר אחד הגולשים כתב: "הם כולם יצביעו ביבי. כל הנוביקים והאיתיאלים ועידנים. כל אלו שמכירים טוב מכולם את כשלי השלטון הזה.יכתבו מגילות של חיבוטי נפש. יתבלבלו בלשונם. יתפתלו. סלטות. ויצביעו גוש ביבי". מנגד, גולש נוסף כתב: "בניגוד לעיתונאים אחרים - עקיבא נוביק חושף לאחר כל מערכת בחירות למי הוא הצביע. לא זכור לי שבבחירות האחרונות הוא הצביע לאחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית". נוביק התייחס לכך וכתב: "אמת. הצבעתי איילת שקד".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, חילי טרופר ויועז הנדל, הודיעו על פירוק מפלגתם 'הבית הציוני',

בהודעה מטעמם נמסר: "חברות אמת. יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד ובכל מהמקרים בנפרד, אבל תפיסה רעיונית דומה מאוד.

בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי ורבים הצטרפו אליה. עם זאת ואל מול המציאות הפוליטית הסבוכה כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית.

שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו. מה שחשוב זו השותפות הרעיונית שנותרה בעינה, האמונה שעוד נשתף פעולה גם בשדה הציבורי, וכמובן החברות , שגם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע.

זו חברות ארוכת שנים, שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך גם הרבה אחרי".

טרם ברור לאיזו מפלגה איילת שקד תחבור, אך דווח כי היא מנהלת מגעים עם איזנקוט.