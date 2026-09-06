התמונה של אודיה שהסעירה את הרשת: מה היא מנסה לרמוז?

בן צור, אודיה ( טל עבודי )

אודיה אזולאי ובן צור כבר מזוהים בשנים האחרונות עם החיבור שבין פופ ישראלי עכשווי לעולמות האמונה, ועכשיו נראה ששני הזמרים מתכוננים לחבור שוב - והפעם בדיוק בזמן לחודש אלול.

אזולאי העלתה אתמול לחשבון האינסטגרם שלה תמונה מסקרנת מחדר ההקלטות, שבה נראה בן צור במהלך עבודה באולפן. אלא שדווקא פרט קטן ברקע משך את תשומת הלב: על קרטון שהופיע בתמונה נכתב "אלול = שיר חדש". הרמז הקטן הספיק כדי לעורר סקרנות בקרב העוקבים, ובתגובות כבר החלו לתהות האם השניים עובדים על שיר משותף חדש שצפוי לצאת במהלך חודש אלול.

אודיה מעלה את הסרטון ( צילום: אינסטגרם )

חיבור שכבר הוכיח את עצמו

אם אכן מדובר בשיתוף פעולה, זו ממש לא תהיה הפעם הראשונה שבה השניים נפגשים מוזיקלית. אודיה ובן צור כבר שיתפו פעולה בשיר "סיפורי צדיקים", כך שהאפשרות שהם חוזרים יחד לאולפן נשמעת טבעית במיוחד.

גם מבחינה מוזיקלית מדובר בחיבור מתבקש. לצד שירי הפופ והלהיטים שלהם, שניהם מרבים בשנים האחרונות לשלב ביצירה שלהם תכנים של אמונה, התחזקות וחיפוש רוחני. אצל בן צור הקו הזה בולט במיוחד בפרויקטים האחרונים שלו, ובהם שירים שעוסקים באמונה, תשובה, אהבת השם וחיפוש עצמי.

מחכים להפתעה של אלול

כעת נותר לחכות ולראות מה בדיוק מתבשל בחדר ההקלטות. השניים אמנם עדיין לא חשפו פרטים נוספים, אבל אם לשפוט לפי הרמז שהשאירה אודיה - נראה שבקרוב נקבל מהם שיר חדש, ובתזמון שמתאים במיוחד לאווירת חודש אלול.