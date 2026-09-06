חיזוק רציני: כלת פרס ישראל מצטרפת לגדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

כלת פרס ישראל, אשת החינוך והיזמת החברתית עדי אלטשולר, מייסדת תנועת הנוער ״כנפיים של קרמבו״ ומיזם ״זיכרון בסלון״ וממייסדות רשת החינוך המכיל ״אינקלו״, מצטרפת למפלגת ישר! עם איזנקוט ותהיה מועמדת ישר! לתפקיד שרת החינוך בממשלה שנקים.

אלטשולר פועלת במשך יותר משני עשורים בתחומי החינוך והחברה, ובמהלך השנים יזמה והקימה שלושה מפעלים חינוכיים וחברתיים פורצי דרך: ״כנפיים של קרמבו״, תנועת נוער ישראלית המשלבת ילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים ומחנכת למנהיגות וערבות הדדית; ״זיכרון בסלון״, שהפך למסורת ישראלית ובינלאומית של למעלה משני מיליון מארחים ומתארחים סביב זיכרון השואה; ו״אינקלו - בתי ספר וגנים מכילים״, רשת חינוכית המובילה יחד עם משרד החינוך והרשות המקומית את הפיכת מערכת החינוך למכילה באמת לכולם. העשייה שהובילה אלטשולר לאורך השנים מבטאת תפיסה חינוכית רחבה, שחינוך הוא לא רק כלי להקניית ידע ולהישגים, אלא תשתית לבניית חברה ישראלית מלוכדת, ערכית ומצטיינת. פעילותה מחברת בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בין ילדים מרקעים וצרכים שונים ובין הדורות, מתוך אמונה בכוחו של החינוך לבנות שייכות, אחריות ומנהיגות מגן ועד י״ב. על פועלה זכתה אלטשולר להכרה ציבורית רחבה בארץ ובעולם. בשנת 2014 נבחרה על ידי מגזין TIME לאחת מששת מנהיגי הדור הבא בעולם, בזכות פעילותה החינוכית והחברתית. היא נבחרה להשיא משואה ביום העצמאות ה-72 (בשנת 2020), בשנת 2023 קיבלה את עיטור הנשיא, ובשנת 2026 הוענק לה פרס ישראל על תרומתה לחברה ולחינוך בישראל. עדי תהיה מועמדת ישר! לתפקיד שרת החינוך הבאה של ישראל. במסגרת פעילותה בישר! תפעל אלטשולר לקידום מערכת חינוך איכותית, ממלכתית ומצטיינת, לחיזוק מעמדם של אנשי ונשות החינוך, לקידום חינוך ערכי ומכיל ולהרחבת ההזדמנויות לכל ילד וילדה בישראל. אלטשולר תפעל לחיזוק החינוך כמנוע מרכזי לבניית דור העתיד ולחיזוק הלכידות והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

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גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט: ״עדי היא אשת חינוך ומנהיגה חברתית שהקדישה את חייה לעשייה למען החברה הישראלית. כנפיים של קרמבו, זיכרון בסלון ובתי הספר המכילים הם לא רק מיזמים מצליחים - הם מפעלים ישראליים שבנו שייכות, חיברו בין אנשים וחינכו דור שלם לאחריות ולערבות הדדית.

מדינת ישראל זקוקה למערכת חינוך מצטיינת שמעניקה ידע וכלים, אבל גם בונה עמוד שדרה ערכי, תחושת שייכות ואחריות למדינה ולחברה. הממשלה הבאה תצטרך להציב מחדש את החינוך בראש סדר העדיפויות הלאומי ולתת למורים ולמנהלים את הכלים להוביל. עדי מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות. עדי, ברוכה הבאה לישר!״.

עדי אלטשולר מסרה: ״אנחנו לפני שינוי, ברגע היסטורי, ואין לי זכות לעמוד מהצד. גם כאמא לילדים שלומדים בבתי ספר בישראל וכמי שעשתה כל שביכולתה לשנות את החינוך מבחוץ ומלמטה. אני מצטרפת לגדי איזנקוט ולנבחרת שלו כי אני מאמינה במנהיגות ובכנות שלו לשרת את המדינה מתוך תחושת אחריות עמוקה ואהבת ישראל.

גדי, תודה שאתה נלחם על החינוך בישראל ומבין שזה הדבר הכי חשוב - ותודה על ההצעה המשמעותית לכהן כשרת חינוך בממשלה שתקים בעזרת השם. נעשה שתהיה פה חברה מאוחדת ומערכת חינוך איכותית, בריאה, טובה לילדים, למשפחות ולצוותי החינוך כולם״.