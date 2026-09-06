הבכיר חושף: למה נתניהו לא התקשר לרמטכ"ל בשבעה באוקטובר?

ראש צוות תחקירי השבעה באוקטובר בצה"ל לשעבר, תת-אלוף (מיל') אורן סולומון, יוצא נגד הטענות המופנות כלפי הדרג המדיני בנוגע לניהול השעות הראשונות של מתקפת הפתע. בראיון שהעניק לפתחי וזמרי בתוכניתם 'פתחי וזמרי בעם' ברדיו 'גלי ישראל', התייחס סולומון לביקורת המושמעת על כך שראש הממשלה לא יצר קשר מיידי עם הרמטכ"ל ברגעי הפריצה.

"מי ששואל את השאלות האלה הוא לא מבין, או שהוא מבין ומנסה להונות", אמר סולומון הנחרץ. "החלק של ראש הממשלה בעניין הזה הוא כמעט בלתי רלוונטי. צריך לתת לרמטכ"ל ולצוות הפיקוד הבכיר לנהל את האירוע".

בתגובה העלה המגיש יותם זמרי תהייה הפוכה, ותהה כיצד ייתכן שהרמטכ"ל עצמו לא יזם שיחה עם ראש הממשלה במשך שלוש שעות מתחילת האירוע הדרמטי.

סולומון הדף גם את הטענה הזו והסביר כי סדר העדיפויות הפיקודי באותן שעות קריטיות היה חייב להיות שונה לחלוטין: "לא. הוא היה אמור להיות עסוק בניהול המלחמה, לתת פקודות ולהנחות".