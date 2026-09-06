כתב ערוץ 14: "יקרה אירוע חמור יותר מה-7 באוקטובר"

כתב הצבא והביטחון של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, עורר בסוף השבוע סערה ברשתות החברתיות בעקבות תגובה חריפה שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, בתשובה לשאלת גולש ששאל: "יש אפשרות שיקרה שוב אירוע בסדר גודל של ה-7.10?".

בתשובתו, הציג ביטון רוזן תחזית קודרת וחד-משמעית: "יש אפשרות שיקרה גם אירוע חמור יותר, אם לא נסיים את העבודה וניתן לאויב להתעצם מחדש".

ביטון רוזן הסביר כי האויב ניתח את אירועי הטבח והסיק מסקנות מבצעיות לעתיד. "הוא כמונו הפיק לקחים, והבין שאפשר להפתיע אותנו ולהכאיב לנו מאוד," כתב. את דבריו חתם באמירה נחרצת על אופי המערכה: "או שנשחט אותו או שהוא אותנו".