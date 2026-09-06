יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עמוס תמם

עמוס תמם ( אורטל דהן זיו )

עמוס תמם הפך עם השנים לאחד השחקנים המוכרים והמוערכים בישראל. ראינו אותו ב"השיר שלנו", "סרוגים", "אחת אפס אפס", "מנאייכ" ובעשרות תפקידים נוספים בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון. היום (ראשון), כשהוא חוגג 49, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא גדל ברמלה ועבד בשוק תמם נולד וגדל ברמלה להורים שעלו מתוניסיה, ובמהלך נעוריו גם עבד בשוק המקומי. לאורך השנים הוא סיפר לא פעם על החיבור העמוק לעיר שבה גדל ועל הקשיחות שפיתח שם. למרות ההצלחה הגדולה, הוא מקפיד להזכיר את המקום שממנו הגיע. 2. הוא היה לוחם בצנחנים לפני שהגיע לבמות ולמסכי הטלוויזיה, תמם שירת בצה"ל כלוחם בחטיבת הצנחנים. רק לאחר השחרור החל להתקרב באופן מקצועי לעולם המשחק, ובהמשך למד בבית הספר לאמנויות הבמה של סמינר הקיבוצים. 3. הוא היה חלק מההרכב המקורי של "מה קשור" הרבה לפני שהפך לכוכב דרמות, תמם בכלל הופיע לצד חברי הילדות שלו מרמלה - ציון ברוך, שלום מיכאלשווילי ואסי ישראלוף. הארבעה הופיעו יחד בתחילת הדרך, אך תמם החליט לעזוב וללכת ללמוד משחק. זמן קצר לאחר מכן "מה קשור" פרצו כשלישייה.

עמוס תמם. (Attribution: Gabriel Baharlia (גבריאל בהרילה) ( עמוס תמם. (Attribution: Gabriel Baharlia (גבריאל בהרילה) )

4. הפריצה הגדולה הגיעה עם "השיר שלנו"

אחד התפקידים הראשונים שהפכו את תמם לפנים מוכרות כמעט בכל בית היה יריב ארד בסדרה "השיר שלנו". הוא הצטרף לסדרת הלהיט בשנת 2004 ושיחק בה במשך שתי עונות, לצד נינט טייב, רן דנקר וכוכבים נוספים.

5. עבור הקהל הסרוג הוא תמיד יישאר אמיר

בשנת 2008 נכנס תמם לנעליו של אמיר, צעיר גרוש מהמגזר הדתי, בסדרה "סרוגים". הדמות ליוותה אותו במשך שלוש עונות והפכה לאחד התפקידים המזוהים איתו ביותר. הסדרה זכתה להצלחה גדולה והביאה למסך את חייהם של רווקים ורווקות דתיים בירושלים. החיבור לתפקיד לא היה זר לו לחלוטין: תמם גדל בבית מסורתי ואף הגדיר את עצמו בעבר כ"ילד בית כנסת".

6. הוא זכה שלוש פעמים בפרס האקדמיה לטלוויזיה

מאחורי הפופולריות של תמם נמצאת גם שורה של הישגים מקצועיים. בשנת 2012 זכה בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה על תפקידו כשוטר אריק ארבל בסדרה "אחת אפס אפס". בהמשך זכה פעמיים נוספות על דמותו של ברק הראל בסדרה "מנאייכ". בסך הכול הוא מחזיק בשלושה פרסי אקדמיה - הישג שממקם אותו בין השחקנים המוערכים בתעשייה המקומית.

עמוס תמם ב"זינגר" ( אוהד רומנו )

7. הוא הגיע גם לנטפליקס

הקריירה של תמם לא נשארה רק בישראל. בשנת 2019 השתתף בסדרה הבינלאומית "אלי", שעלתה בנטפליקס ועסקה בסיפורו של המרגל אלי כהן. תמם גילם בה את מוריס כהן, אחיו של אלי, לצד סשה ברון כהן. בהמשך כיכב גם בסדרת המתח "אזהרת מסע", שהופצה ברחבי העולם בנטפליקס, וב-2025 חזר לתפקיד הראשי ב"אזהרת מסע: אתונה".

8. בטלוויזיה הוא מאצ'ו, אבל בחיים קצת פחות

במהלך השנים גילם תמם לא מעט שוטרים, קצינים ודמויות קשוחות, מה שיצר סביבו תדמית של מאצ'ו ישראלי. אלא שהוא עצמו סיפר כי האישיות שלו רחוקה מהדימוי הזה: לדבריו, מאחורי החזות הקשוחה נמצא אדם רגיש, משפחתי ולעיתים גם חסר ביטחון.

9. הוא מככב גם על במת התיאטרון

לצד הקריירה הטלוויזיונית, תמם בנה לעצמו מעמד מרשים גם בתיאטרון. הוא גילם תפקידים ראשיים ומורכבים, בהם אותלו בהצגה "אותלו" ואדיפוס ב"אדיפוס המלך" בתיאטרון הקאמרי. על עבודתו בתיאטרון זכה בפרס השחקן הראשי על שם אברהם בן יוסף עבור תפקידיו ב"אותלו", "גאון בכלוב" ו"אדיפוס".

10. אשתו דחתה אותו - יותר מפעם אחת

מאז שנת 2013 תמם נשוי לטל נרובאי, אך הדרך לזוגיות לא הייתה מיידית. השניים הכירו דרך חברה משותפת, ותמם ביקש ממנה לבדוק אם נרובאי מעוניינת בו, אלא שהיא חשבה שהם לא מתאימים. כיום הם נשואים והורים לשני ילדים - בת בשם אן ובן שנולד בשנת 2021.