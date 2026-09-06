אביר קארה מודיע: בבחירות הקרובות לא אתמודד לכנסת

לאחר תקופה שבה בחן את האפשרות להיכנס לפוליטיקה, הודיע היום (ראשון) כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה ארוכה שפרסם הסביר כי לא מצא מסגרת פוליטית שלדעתו מסוגלת לבצע את השינויים שהוא מבקש לקדם.

"לאחר בחינה רצינית וארוכה של הדברים הגעתי להחלטה, בבחירות הקרובות לא אתמודד לכנסת ולא אבקש את קולכם", כתב. לדבריו, הוא מאמין כי הכוח הציבורי שנבנה סביב הדרישה למדינה "יעילה, חופשית וצומחת" צריך להגיע בסופו של דבר לכנסת ולממשלה, אך לדבריו, "נראה שבבחירות האלה זה לא יקרה".

בהמשך הסביר את הסיבה להחלטה: "לא מצאתי כרגע מסגרת פוליטית עם ביצים של ברזל והנחישות הדרושה כדי להסיט באמת את מסלול הספינה. ישראל לא צריכה עוד שינוי של שני אחוז לפה ושלושה אחוז לשם. והבחירות האלו נראות כמו אותם הקלפים שהולכים להתערבב באותה החבילה".

בהודעתו הציג גם שורה של שינויים שלדבריו נדרשים במדינה, בהם הקמת ממשלה עם מחצית ממספר משרדי הממשלה, רפורמות ביוקר המחיה בתחומי המזון, הרכב והדיור, הפחתת מיסים, רגולציה ומכסים וכן שינויים במערכות החינוך, המשפט והמשטרה.

הוא מתח ביקורת חריפה גם על השימוש בכספי המדינה וכתב: "ישראל חייבת לסגור את הבופה בפני מי שבוחר לראות בקופת המדינה כספומט ללא הגבלה, פרזיטים ארורים שעולים לנו כל חודש מיליארדים במיסים". לדבריו, השינויים הנדרשים בישראל צריכים להיות עמוקים בהרבה: "המסור של מיליי הוא צעצוע לעומת מה שצריך לעשות כאן".