איש השמאל מודה: האופוזיציה תלך עם הערבים

נפתלי בנט ויאיר לפיד ( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

עיתונאי והפרשן רן אדליסט התייחס היום (ראשון) לאפשרות שהאופוזיציה תקים ממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות, וטען בשיחה עם איתמר פליישמן ואורי מלמד כי ראשיה אינם מצהירים על כך בגלוי משיקולים אלקטורליים.

"בשעת האמת, האופוזיציה של היום תלך עם המגזר הערבי. יש לזה רוב ברור", אמר אדליסט במהלך השיחה. בעקבות הדברים שאל אותו פליישמן מדוע ראשי האופוזיציה אינם מציגים בפני הציבור את האפשרות הזאת באופן ישיר. "אז למה הם לא מוכנים להגיד את זה? למה הם כל כך בורחים מזה כמו מהשטן?", שאל. אדליסט השיב כי הסיבה לכך היא הניסיון למשוך מצביעים נוספים, ובהם אנשים שמחזיקים, לדבריו, בעמדות המזוהות עם הצד השני של המפה הפוליטית. "בגלל שהם בטוחים שיש חבר'ה כמוכם, יש להם שאריות של ניצוצות של שפיות, ויגיעו אליהם שניים-שלושה מנדטים", אמר. פליישמן ביקש לחדד את משמעות הדברים ושאל האם המפלגות מבקשות את תמיכתם של אנשים שאינם מעוניינים בשותפות כזאת, מבלי לחשוף בפניהם את כוונתן לאחר הבחירות.

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"אתה אומר שהם באים לבני אדם שלא רוצים את זה, למרות שהם כן מעוניינים, גוש השמאל, אז הם מסתירים זאת כדי לקחת את הקולות שלהם ואז לעשות את המעשה?", שאל פליישמן. אדליסט השיב בקצרה: "ודאי".

פליישמן מתח ביקורת על האפשרות שתוארה ואמר: "זה לא נשמע לי סופר דמוקרטי, אני חייב להגיד".

אדליסט השיב כי דבריו אינם עוסקים בשאלת הדמוקרטיה, אלא באופן שבו מתנהל קמפיין פוליטי שמטרתו לשכנע מצביעים. "אני לא מדבר על דמוקרטיה פה, אני מדבר על קמפיין שכנוע. עזוב דמוקרטיה, הדמוקרטיה מכורסמת עד העצמות", סיכם.