עמית סגל: "איילת שקד תחליט היום אם לרוץ איתם"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) להתפתחות בזירה הפוליטית, לפיה חילי טרופר ושירה שפירא, בדרך להצטרף אל מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט.

סגל התייחס לכך וכתב: "המשמעות היא כי כמעט אפסו הסיכויים לחיבור של בנט ואיזנקוט. גנץ והנדל מן הסתם ירוצו יחד, איילת שקד תחליט היום אם לרוץ איתם".

בנוסף, סגל חשף את הדרמה מאחורי הקלעים. לטענתו איזנקוט סירב בתוקף להתאחד עם הנדל מחשש שיעזוב גם אותו. במקביל הנדל התעקש בכל המו״מ על סיעה עצמאית, שתאפשר לו להתפלג.

נזכיר כי בהודעה שנמסרה מטעם טרופר והנדל נכתב: "חברות אמת. יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד ובכל מהמקרים בנפרד, אבל תפיסה רעיונית דומה מאוד.

בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי ורבים הצטרפו אליה. עם זאת ואל מול המציאות הפוליטית הסבוכה כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית.

שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו. מה שחשוב זו השותפות הרעיונית שנותרה בעינה, האמונה שעוד נשתף פעולה גם בשדה הציבורי, וכמובן החברות , שגם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע. זו חברות ארוכת שנים, שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך גם הרבה אחרי.