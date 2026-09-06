וינטר חושף: בריונים ניסו לפרוץ לביתי ונתפסו על חם

האנשים שפרצו לביתו של וינטר ( צילום: מפלגת "עמך ישראל" )

עופר וינטר חשף היום (ראשון) אירוע חריג שהתרחש בשבוע שעבר מחוץ לביתו במצפה נטופה שבגליל התחתון. לדבריו, שלושה אנשים, שהוגדרו כחוקרים פרטיים לכאורה וכ"בריונים", המתינו במשך למעלה משעה ברכב כהה סמוך לבית, ובהמשך ניסו להיכנס לחניה האחורית.

"אכן, בשבוע שעבר הגיעו צוות של לכאורה חוקרים פרטיים עד לחניית ביתו של עופר וינטר. ברכב הכהה שהו שלושה בריונים שהזדהו לאחר שהופתעו ונתפסו כאנשי תקשורת, אולם לא הציגו כל תעודה", נמסר מטעמו.

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

לפי הפרטים שפורסמו, השלושה המתינו מחוץ לבית ליציאתם של בני המשפחה. עוד נטען כי ייתכן שמטרתם הייתה לחדור לבית או לסביבתו. עם זאת, לא נמסרו פרטים על זהותם או על הגורם שעומד מאחוריהם, ככל שקיים גורם כזה.

לאחר שסברו כי כל בני המשפחה עזבו את המקום, ניסו השלושה להיכנס לחניה האחורית. אלא שבמקום הם נתקלו באחת מבנותיו של וינטר, שנבהלה מהאירוע וחשה מאוימת.

"משחשבו שבני המשפחה יצאו כולם, הם ניסו להיכנס לחניית הבית האחורית אולם הופתעו ונתקלו באחת מבנות המשפחה שנבהלה, חשה מאוימת והגישה תלונה למשטרת ישראל", נמסר.

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באותו הזמן שהה וינטר בסמוך למקום. לאחר שהבחין במתרחש, הוא הצליח לאתר את השלושה בעת שניסו לצאת מהיישוב ותיעד אותם בתוך רכבם.

בעקבות האירוע נמסר כי לא תתקבל כל פגיעה במרחב הפרטי של וינטר, חברי רשימתו ובני משפחותיהם. "לא נסבול איומים, מעקבים ובריונות ובטח ובטח לא פגיעה בבני המשפחה", נכתב בהתייחסות לאירוע.

בסיום הדברים נקשר האירוע ישירות למאבק הפוליטי: "מה שהיה לא יהיה ואת התשובה לאלימות, לבריונות ולהשמצות של אותם גורמים, ניתן כולנו ביום הבחירות".