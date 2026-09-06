אד שירן הסתבך? המחאה הישראלית נגד כוכב הענק

עצומה חדשה מצד ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), המייצג מעל 150,000 חברים, קוראת לזמר אד שירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח מיידית את הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות הבינלאומי "Loop Tour".

הזעם התעורר בעקבות הופעת החימום של הראפר באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי מול יותר מ-80,000 צופים. במהלך המופע, ניצל מקלמור את הבמה כדי לנאום נגד ישראל, קרא "Free Palestine" וביצע את שירו מעורר המחלוקת "Hind's Hall" – שיר שנכתב כמחווה למחאות בקמפוסים וקרוי על שם Hamilton Hall באוניברסיטת קולומביה, שנפרץ ונכבש על ידי מפגינים. ברקע הביצוע הוקרנו על מסכי הענק תמונות מעזה ומסרים פוליטיים חד-צדדיים.

בארגון ה-IAC הדגישו כי מדובר בניצול ציני של מופע מוזיקלי והבהירו במכתבם: "השאלה אינה הזכות להחזיק בעמדות פוליטיות, אלא היכן עובר הגבול כאשר מופע חימום משתמש בפלטפורמה עולמית לקידום אג'נדה חד-צדדית ללא הקשר. חופש הביטוי אינו חופש מאחריות – הבמה שלך, האחריות שלך".