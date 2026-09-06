השם שלכם בפנים? 10 השמות הכי נפוצים בישראל

בנות ( צילום: פלאש90 )

לקראת השנה החדשה, תשפ"ז, שתיכנס בעוד כמה ימים, מפרסמת רשות האוכלוסין וההגירה את רשימת השמות הנפוצים ביותר שניתנו לתינוקות שנולדו במהלך שנת תשפ"ו.

מהנתונים, המעודכנים ל-6 בספטמבר 2026, עולה כי לצד שמות ותיקים ומסורתיים, גם שמות שהפכו לפופולריים בשנים האחרונות ממשיכים לתפוס מקום בולט. אז האם לביא עדיין ברשימה, מה מקומו של אריאל - ומי מובילה בקרב הבנות? מוחמד בראש, אריאל מוביל במגזר היהודי בראש רשימת השמות הנפוצים בקרב כלל הבנים שנולדו בישראל ניצב השם מוחמד. אחריו מדורגים אריאל, יוסף, אדם ודוד. בקרב הבנים במגזר היהודי, אריאל תפס את המקום הראשון. דוד הגיע למקום השני, רפאל לשלישי ולביא, שעדיין שומר על מקומו בצמרת, מדורג רביעי. השמות הנפוצים לבנים - הדירוג הכללי מוחמד אריאל יוסף אדם דוד עומר רפאל לביא מיכאל איתן

בנים ( צילום: פלאש90 )

השמות הנפוצים לבנים במגזר היהודי

אריאל דוד רפאל לביא אורי מיכאל אליה איתן יהודה ארי

אביגיל כבשה את המקום הראשון

בקרב הבנות, אביגיל היא המנצחת הגדולה של השנה: השם הגיע למקום הראשון גם בדירוג הכללי וגם בקרב הבנות במגזר היהודי.

ברשימה הכללית נמצאת מרים במקום השני, ואחריה ליה, ליבי ותמר. בדירוג של המגזר היהודי, ליבי תפסה את המקום השני, תמר את השלישי, יעל את הרביעי וליה את המקום החמישי.

השמות הנפוצים לבנות - הדירוג הכללי

אביגיל מרים ליה ליבי תמר יעל אילה שרה אלה נאיה

ילדות ( צילום: פלאש90 )

השמות הנפוצים לבנות במגזר היהודי

אביגיל ליבי תמר יעל ליה אלה אילה שרה נועה נאיה

הרשימות מלמדות כי שמות מסורתיים כמו דוד, יוסף, מרים ושרה עדיין זוכים לפופולריות רבה, אך לצדם ממשיכים להתחזק שמות כמו לביא, ליבי, ארי ונאיה.