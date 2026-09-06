בשעות הקרובות: המהלך של גדי איזנקוט שצפוי לטרוף את הקלפים

יומיים בלבד נותרו לסגירת הרשימות למפלגות לקראת הכנסת הבאה. חילי טרופר ושירה שפירא בדרך לאיחוד עם מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט. יועז הנדל מחוץ להסכם וככל הנראה יחבור לבני גנץ או לירון זליכה.

עוד הודגש כי טרם ברור מה יחליט לעשות אליאסף פרץ. כתבת 'מעריב' אנה ברסקי טוענת כי מדובר בהישג לגוש מתנגדי נתניהו: "אם וכאשר זה יקרה, מדובר בהרבה יותר מעוד מעבר מרשימה שלא עוברת לרשימה חזקה. הצטרפות של טרופר לאיזנקוט תשלים מהלך פוליטי שבלם והחליש את גנץ , קודם כול כרשימה פוטנציאלית שתמשוך את קולות הימין-מרכז ותהיה מוכנה לחבור לנתניהו אחרי הבחירות. בהחלט הישג לגוש השינוי".

יחד עם זאת, איזנקוט אינו היחיד שמחזר סביב טרופר. ביום שישי האחרון נפגש ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם טרופר, בניסיון לשכנע אותו לחבור למפלגתו.