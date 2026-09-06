מזל טוב: כתבת חדשות 12 ענבר טויזר בבשורה מרגשת

כתבת חדשות 12 ענבר טויזר ובן זוגה, בן (בנצ'ו) בורד, בדרך לחופה: השניים התארסו בסוף השבוע במהלך ביקור במצפה רמון, במקום שבו הכירו לראשונה לפני כשנתיים.

המקום שבו הכול התחיל

טויזר בת ה-28 ובורד בן ה-36, שעובד בתחום ההייטק, מתגוררים יחד בירושלים וחולקים אהבה משותפת לאקרובטיקה. למעשה, התחביב המשותף הוא גם זה שהפגיש ביניהם: לפני כשנתיים השתתפו השניים בכנס אקרובטיקה שנערך במצפה רמון - ושם החל סיפור האהבה שלהם.

הפעם חיכתה לה טבעת

בסוף השבוע האחרון הם חזרו לאותו המקום לרגל כנס נוסף, אלא שהפעם לביקור הייתה משמעות מיוחדת הרבה יותר. במהלך השהות במצפה רמון הפתיע בורד את טויזר, כרע ברך והציע לה להינשא לו.

טויזר, כמובן, אמרה "כן" - והשניים, שהכירו בדיוק באותו המקום שנתיים קודם לכן, סגרו מעגל מרגש והפכו מזוג מאוהב לזוג מאורס.