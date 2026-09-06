נזרק מכל המדרגות: בג"ץ דחה על הסף את בוגי יעלון

בוגי יעלון ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

שופטי בג"ץ יעל וילנר, חאלד כבוב ויחיאל כשר, דחו הבוקר (ראשון) על הסף את עתירת הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, שדרש להורות ליועמ״שית ופרקליט המדינה להזדרז ולקבל החלטה בתיק העוסק בחשד ששרה נתניהו הורתה להוריד את התובעת נגד נתניהו, ליאת בן ארי.

לטענת יעלון עלו לחשדות ולפיהן שרה נתניהו הטרידה עדים במשפט נתניהו באמצעות חני בליוויס המנוחה, שהייתה מנהלת לשכתו של בנימין נתניהו. יעלון טען, כי התיק הועבר מהמשטרה באפריל השנה ולמרות זאת טרם התקבלה החלטה.

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‏השופט חאלד כבוב תקף בחריפות: "כידוע, בית משפט זה לא נוהג להתערב בקצב העבודה של המשיבים בכל הקשור לקבלת החלטה שעניינה הגשת כתב אישום, לאחר העברת חומרי חקירה, כל עוד הטיפול בסוגיה נעשה בפרק זמן סביר".

במיוחד כאשר המדינה אומרת כי מדובר ב"פרשייה מורכבת ומסועפת, הכוללת היבטים עובדתיים ומשפטיים רבים אשר הצריכו פעולות איסוף ראיות מגוונות, וכן ליבון ובחינה מדוקדקת של הממצאים" ולכן יש צורך בזמן נוסף.

‏כבוב הדגיש: "לא למותר לציין כי בעתירה דנא לא הובאה תשתית עובדתית או משפטית שתוכל להצדיק התערבות חריגה כאמור. כך בפרט, כאשר העותר כלל לא פנה אל המשיבים מאז המענה האמור מיום 22.6.2026 בטרם הגיש עתירה לבית משפט זה... משלא נתבקשה תגובה, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות לטובת אוצר המדינה".