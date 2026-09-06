עו"ד גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm וחשף: "ביום שלישי תיחשף מפלגת ימין חדשה שתגיד 'אנחנו תומכים בנתניהו, נאבקים במערכת המשפט ובדיפ-סטייט'. אנשים מוכרים בימין מערוץ 14".

נזכיר כי יום שלישי זהו היום האחרון בו אפשר להגיש את רשימות המפלגות והמתמודדים לכנסת.

ראש הממשלה נתניהו, מנסה בכל דרך לגרום לתא״ל במיל׳ עופר וינטר, לוותר על ריצה עצמאית מתוך חשש כי מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה ותסכן את גוש הימין. נתניהו הציע לוינטר שריונים ברשימת הליכוד - אך וינטר סירב.

בנוסף, נתניהו ניסה לשכנע את וינטר ואנשיו להתאחד עם סמוטריץ׳ ופייגלין, אך וינטר טען כי הוא ואנשיו לא ישתפו פעולה עם מפלגה קיימת.