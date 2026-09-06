ברק סרי מזהיר: כך תעזרו לנתניהו גם אם תצביעו נגדו

ברק סרי ( יוטיוב / ברק סרי )

ברק סרי התייחס היום (ראשון) ב-103 fm לסכנה הנשקפת לגוש המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו מהצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. לדבריו, תוצאות הבחירות הקודמות המחישו את המחיר שעלול לשלם גוש שלם כאשר מאות אלפי קולות אינם מתורגמים למנדטים.

"בבחירות הקודמות נשרפו 7-8 מנדטים לגוש שנגד נתניהו, בערך 400 אלף קולות", אמר סרי. הוא ביקש להבהיר לבוחרים כי הצבעה למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה אינה משפיעה על חלוקת המנדטים, ולמעשה משרתת את הגוש היריב.

עוד באותו נושא המל"ל מזהיר מפיגועים בחגים: אלה המדינות שבמוקד חדשות סרוגים

"אנשים צריכים להבין שכשאתם הולכים להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה זה כאילו נשארתם בבית", הזהיר.

סרי הוסיף כי הצבעה כזאת עלולה לסייע דווקא למפלגה שהבוחר מבקש למנוע את התחזקותה. "אתם עוזרים למפלגה שאתם הכי לא רוצים אותה", אמר.

בדבריו הפנה סרי לכישלונה של מרצ לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקודמות. לדבריו, התוצאה הזאת ממשיכה להשפיע על השיקולים הפוליטיים של שני המחנות ועל היחס למפלגות המתמודדות באזור אחוז החסימה.

"הכישלון של מרצ בבחירות הקודמות צרוב לשני הצדדים", ציין.