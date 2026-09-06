עופר וינטר מכחיש את הדיווח נגדו: ״מעולם לא אמרתי את זה״

יו"ר עמך ישראל, עופר וינטר, התייחס היום (ראשון) לדיווח בחדשות 12, בו נטען כי וינטר הזהיר את נתניהו מכך שתמרון בעזה יגבה את חייהם של 15,000 חיילים.

בדבריו מסר וינטר: ״15,000 הרוגים? שקר מוחלט. במקום להתעסק בספינים - כדאי מעת לעת לעסוק באמת. גם האמת היא לפעמים אופציה.

מעולם לא אמרתי או חשבתי שיהיו 15,000 חיילים הרוגים. מה כן אמרתי? שתכניות צה״ל ערב ה-7.10 פשוט לא מספיק טובות. שאנחנו במלחמה ולא במבצע. שיטת הפשיטות לא תביא להכרעה ובטוח לא תסיים את המערכה מהר.

שכניסה באופן שצה״ל דוחף אליו בתחילת המלחמה היא בדיוק, אבל בדיוק מה שחמאס מצפה לו. לכן צריך לפעול בתחבולה. ושאם נפעל חכם יותר אפשר יהיה להכריע מהר ובמחיר נמוך.

שלמדינת ישראל יש הזדמנות לעבור ממשבר קשה להזדמנות אמיתית. כמו ב-48 ו-67 אם רק נפעל בתבונה״.

עוד הוסיף וינטר: ״שמה שבאמת צריך לעשות הוא לדחוק את כל האוכלוסיה דרומה, שם יהיה סיוע הומניטרי מלא. זה יאפשר לבצע הפרדה מוחלטת בין חמאס לאוכלוסיה ואז לבצע מצור מוחלט על כל השטח שבו נשאר חמאס.

ברגע שתהיה הפרדה נכונה - כל עוצמתו של צה״ל תבוא לידי ביטוי, הרבה לפני ששולחים חיילים להתנפץ על הבתים בעזה. את כל זה כתבתי כבר ב9.10 ושיתפתי בזמן אמת, אך לצערי הרב, ההצעה שלי - אותה הצגתי בפני כל מי שיכולתי, כדי להכריע ולהציל חיי חיילינו לא התקבלה. תכניתו של הרמטכ״ל הרצי הלוי כן התקבלה.

לתחושתי, ובכנות זאת תחושה קשה, כי באמת ניסיתי לשנות, ההמלצה הזאת יכולה הייתה לחסוך בחיים של חיילים גיבורים רבים ויכולה הייתה להביא הכרעה בזמן קצר יותר, במקום מלחמה של 3 שנים״.