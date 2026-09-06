המל"ל מזהיר מפיגועים בחגים: אלה המדינות שבמוקד

מטה לביטחון לאומי פרסם היום (ראשון), לקראת חגי תשרי 2026, את הערכת האיום העדכנית לישראלים השוהים בחו"ל. במל"ל הדגישו כי גורמי הטרור ממשיכים במאמציהם לפגוע בישראלים וביהודים ברחבי העולם, וכי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להפוך למוקד להפגנות, לאלימות ולניסיונות לקדם פיגועים.

במל"ל הבהירו כי לא מדובר באזהרות מסע חדשות, אלא בשיקוף עדכני של המגמות המרכזיות בפעילות גורמי הטרור ושל השפעתן על רמת הסיכון לישראלים בחו"ל.

לפי הערכת המל"ל, המלחמה והעימות המתמשך עם איראן, חיזבאללה, חמאס וגורמים נוספים הרחיבו את היקף הסיכון. לצד ניסיונות לקידום פיגועים, במל"ל מזהים החמרה בשיח האנטי-ישראלי ועלייה במוטיבציה לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים.

איראן ושלוחיה מוגדרות כמחוללות הטרור העולמי המרכזיות נגד ישראלים ויהודים. לפי ההערכה, איראן פועלת גם מתוך רצון לנקום על הפגיעות שספגה ומקדמת פעולות באמצעות מנגנוני טרור, שלוחים ואף ארגונים פליליים. בין היעדים נמצאים נציגויות דיפלומטיות, בכירים ישראלים, אנשי ביטחון, מוסדות יהודיים וגם ישראלים מזדמנים. גם חיזבאללה מוגדר איום משמעותי, בין היתר בשל רצונו לנקום על מות בכירי הארגון.

בנוגע לחמאס, במל"ל הזהירו כי הארגון משקיע מאמצים בביסוס תשתיות טרור באירופה ובמדינות נוספות, במטרה לבצע פיגועי נקם או ראווה נגד ישראלים ויהודים.

גם דאע"ש ואל-קאעדה ממשיכים להפיץ קריאות מפורשות לפגיעה ביהודים. האיום בולט במיוחד באפריקה ובאסיה, אך קיים גם בבירות אירופה ובארצות הברית. בנוסף, החות'ים קוראים לפגוע בישראלים המגיעים לסומלילנד ולאפריקה.

במל"ל הצביעו גם על עלייה משמעותית בפיגועי בודדים נגד יעדים ישראליים ויהודיים. לפי הנתונים שנמסרו, מאז פרוץ מלחמת "התקומה" נהרגו 25 ישראלים ויהודים בפיגועי טרור בחו"ל. מדובר באיום מבוזר ובלתי צפוי, המכוון לרוב ליעדים נגישים כמו אירועים המוניים, בתי תפילה ומרכזים קהילתיים.

במוקדי הסיכון נמצאות מדינות הסמוכות לאיראן, ובהן אזרבייג'ן, טורקיה ואיחוד האמירויות. בירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, לרבות חצי האי סיני, קיימת אזהרת מסע ברמה 4 ויש להימנע לחלוטין משהייה. המל"ל ממליץ גם להימנע ככל האפשר מטיסות המשך דרך מדינות ברמת איום זו, ואוסר לצאת מהטרמינל במהלך עצירת ביניים בהן.