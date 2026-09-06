פייגלין חושף: זה האיש שעליו אמליץ לראשות הממשלה

משה פייגלין ( (פלאש90) )

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס אמש "במקור ראשון" לשאלה על מי ימליץ לראשות הממשלה לאחר הבחירות. זאת בעקבות ההסכם לריצה משותפת עם מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', המזוהה עם גוש הימין ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במסגרת ההסכם בין המפלגות, פייגלין ישובץ במקום השני ברשימה המשותפת, ומועמדים נוספים מטעם זהות יקבלו את המקומות 8, 10 ו-11. במהלך הריאיון עומת פייגלין עם דברים שאמר בינואר 2025, כאשר הכריז על חזרתה של זהות לזירה הפוליטית. באותה עת אמר: "אנחנו מתכנסים כאן היום כדי להחליף את נתניהו במנהיגות חדשה לגמרי. אם לא נחליף את נתניהו, הוא ודומיו יביאו עלינו בודאות את הסבב הבא". פייגלין אף קרא אז להיפרד ממה שהגדיר "אותה מנהיגות משוללת חזון שהובילה אותנו אל עברי פי פחת". כעת הוא נשאל כיצד הדברים מתיישבים עם הצטרפותו לרשימה התומכת בהקמת ממשלת ימין בראשות נתניהו. בתשובתו הבהיר פייגלין כי מפלגתו לא תסייע להקמת ממשלת שמאל. "ראשית, התחייבתי כבר חודשים ארוכים שזהות לא תקים ממשלת שמאל", אמר. "אנחנו חלק מהמחנה הלאומי, ואף אחד לא חושד בי שאני מביא דעות שמאלניות". לדבריו, כאשר הבחירה תהיה בין ממשלת ימין לממשלת שמאל, זהות תמליץ תחילה על הקמת ממשלת ימין. פייגלין ציין כי אם רוב המחנה הלאומי ימשיך לבחור בנתניהו, הוא יקבל את הכרעת הציבור.

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"זהות לא תקים ממשלת שמאל, ולכן כשלא עומדת שאלה של מדיניות אלא איזו ממשלה תהיה פה, ממשלת ימין או ממשלת שמאל, אנחנו ניתן קודם כול את ההמלצה לממשלת ימין", הסביר. "ואם המחנה הלאומי עדיין בחר ברובו בנתניהו, מה לעשות, זה בדיוק המרחב שדיברתי עליו".

למרות הביקורת שהשמיע בעבר, פייגלין הבהיר כי לאחר הבחירות יבחר בנתניהו אם זו תהיה האפשרות העומדת מול ממשלת שמאל. "זהות לא תמליץ על גוש השמאל אלא על הימין, גם אם בראשו עומדת אותה מנהיגות משוללת חזון", אמר.

"אנחנו לא שמאל, ואם אני צריך לבחור בין משהו שהוא לא שמאל ובין מה שיש, ומה שיש זה נתניהו, אז מה לעשות, בלית ברירה אני אבחר בו", סיכם פייגלין.