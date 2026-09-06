אבישי בן חיים: בלי החרם על נתניהו לא היה 7 באוקטובר

אבישי בן חיים טען אמש (מוצאי שבת) כי אם מפלגות גוש השמאל לא היו מחרימות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת בוחריו, ניתן היה להקים ממשלה רחבה, למנוע את הרפורמה המשפטית ואת הקרע בעם, ואולי גם את אירועי 7 באוקטובר.

"ואם לא היה החרם? אם לא היה החרם, לא היה השבעה באוקטובר", פתח בן חיים את דבריו. בהמשך שאל: "ואם לא היה החרם של מפלגות גוש השמאל על נתניהו ובוחריו מה כבר היה שונה?".

בתשובתו טען בן חיים כי החרם הפוליטי הוביל להתפתחויות שהעמיקו את הקרע בתוך החברה הישראלית. "אם לא היה החרם, לא היה השבעה באוקטובר. אם לא היה החרם על ישראל השנייה, אם לא היה החרם על הציבור הביביסטי, מייצג הגרעין הליבתי של המסורתיות המתוקה, לא היה השבעה באוקטובר", כתב.

בן חיים הסביר כי הוא מבסס את טענתו דווקא על עמדתם של מי שמאשימים את הימין בקרע שנוצר בעקבות הרפורמה המשפטית. לדבריו, "אחינו משמאל מאשימים שאנחנו גרמנו לחורבן השבעה באוקטובר, כי קרענו את העם ברפורמה המשפטית".

מכאן הציג בן חיים את שרשרת האירועים כפי שהוא רואה אותה: "אז נלך לתשובה דווקא לשיטת המאשימים, שהם גם המחרימים: אם לא היה החרם, הייתה ממשלת רחבה, ואם הייתה ממשלה רחבה, לא הייתה אפשרות לעשות רפורמה משפטית, ואם לא הייתה רפורמה משפטית, לא היה כזה קרע בעם".