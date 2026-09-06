יועצו של נתניהו על ראשי הביטחון ב-7 לאוקטובר: "היו בשוק"

ועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טופז לוק, התייחס היום (ראשון) להתנהלות הצמרת המדינית והביטחונית ב-7 באוקטובר. לוק טען כי נתניהו היה היחיד שתפקד וניהל את העניינים בקריה, בזמן שראשי מערכת הביטחון היו לדבריו בהלם.

"יכולים לספר סיפורים עד מחר", פתח לוק את דבריו. הוא ציין כי הגיע לקריה בשלב מוקדם באותו יום, והציג את הדברים מנקודת מבטו כמי שנכח במקום: "אני הייתי בין הראשונים שהגיעו לקריה באותו יום ארור של ה-7/10".

בהמשך התייחס יועצו הבכיר של נתניהו לתפקודו של ראש הממשלה, וטען כי הוא היה היחיד שניהל את העניינים בזמן האירועים. "היחיד שתיפקד והיחיד שניהל את העניינים זה ראש הממשלה בנימין נתניהו", כתב לוק.

לצד דבריו על ראש הממשלה, מתח לוק ביקורת חריפה על תפקודם של ראשי מערכת הביטחון והפיקוד הבכיר. לדבריו, בניגוד לנתניהו, הם היו נתונים בהלם בעקבות המתרחש.