השר מהליכוד חושף: זו הסיבה למהלך החריג של נתניהו

השר יואב קיש התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm לכך שראש הממשלה נתניהו, טרם החליט מיהם האנשים אותם הוא מעוניין לשריין ואמר: "נתניהו שומר את השיריונים ברשימה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של מיזוגים עם רשימות כאלה ואחרות - שום דבר עוד לא סגור".
אמש דיווחנו כי מזכירות תנועת הליכוד תתכנס ביום שני הקרוב בשעה 17:00 לישיבה מכרעת, שבה ידונו חברי המזכירות באישור השריונים של יו"ר המפלגה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
על פי התקנון שאושר במרכז המפלגה, ליו"ר הליכוד עומדים 7 שריונים שבאמצעותם הוא יכול לשבץ מועמדים במקומות בטוחים ברשימה, ללא קשר לתוצאות הפריימריז. מדובר בכלי פוליטי משמעותי המאפשר לנתניהו לעצב את פני הרשימה בהתאם לשיקולים אסטרטגיים, לאזן בין מגזרים שונים ולתגמל נאמנים.
נזכיר כי יום שלישי זהו המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה נתניהו ניסה לפנות בימים האחרונים למספר בכירים ביניהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, תא״ל במיל׳ משה צ׳יקו, אך הם סירבו.
דווקא מעולה שהוא שומר שריונים, ככה נראה בדיוק מי השותפים לכישלון