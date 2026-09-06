השר מהליכוד חושף: זו הסיבה למהלך החריג של נתניהו

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏השר יואב קיש התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm לכך שראש הממשלה נתניהו, טרם החליט מיהם האנשים אותם הוא מעוניין לשריין ואמר: "נתניהו שומר את השיריונים ברשימה כי הוא עדיין בוחן אפשרויות של מיזוגים עם רשימות כאלה ואחרות - שום דבר עוד לא סגור".