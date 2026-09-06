ניצולת השואה שנשאבה לכת: סרטו החדש והאישי של גיא נתיב

סרטו החדש של הבמאי הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב,“ ליבריישן" (The Liberation) ייחשף בבכורה עולמית בפסטיבל טלורייד היוקרתי בקולורדו (4-7.9) ולאחריו בבכורה קנדית בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בטורונטו (10-20.9).

דרמה פסיכולוגית מטלטלת

הסרט הוא דרמה פסיכולוגית מטלטלת, שכתבו גיא נתיב ונועה ברמן-הרצברג, בהשראת סיפור אמיתי משפחתי של נתיב. העלילה מתמקדת בריטה, בת דמותה של סבתו ניצולת השואה, שנסחפת אחר ראש כת כריזמטית ועוזבת את משפחתה כדי להצטרף לקומונה נשית מבודדת.

כשבנותיה מגיעות במפתיע כדי לנסות לשכנע אותה לחזור הביתה ונסחפות גם הן לתוך העולם המניפולטיבי והיצרי של הכת - ריטה נאלצת לבחור בין החיים החדשים שמצאה לבין אלה שהשאירה מאחור.

נתיב, המוכר בזכות סרטיו המצליחים "טאטאמי", "גולדה", "סקין" הארוך ו"סקין" הקצר זוכה האוסקר - גייס לסרטו החדש אנסמבל שחקניות מרשים. בתפקיד ריטה - קארי קון המצוינת ("הלוטוס הלבן" "העידן המוזהב"), את שתי בנותיה מגלמות השחקניות בלה רמזי ("האחרונים שבינינו") ואודסה יאנג ("יום האם") ואת מנהיגת הכת המניפולטיבית מגלמת לילי ג'יימס ("סינדרלה", "משחק מסוכן"). השחקן-מחזאי טרייסי לטס, בן זוגה של קון בחיים, מגלם את בעלה גם על המסך. בסרט משתתפת גם ג'יימי ריי ניומן, אשתו של נתיב השותפה ביחד אתו גם בהפקה. Sight Unseen בשיתוף עם אורן מוברמן הפיקו.

ההכרזה על השתתפות The Liberation (שנקרא במקור "הרמוניה") בפסטיבל טלורייד היוקרתי התקיימה היום בהתאם למסורת הפסטיבל המקפיד לשמור בסודיות מוחלטת את רשימת הסרטים המצומצמת ולהציגה רק יום לפני הפתיחה.