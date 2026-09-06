המומחה מבהיר: זה המועמד של הערבים לראשות הממשלה

‏המזרחן ד"ר מרדכי קידר, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: בעולם הערבי רואים באיזנקוט אדם חלש בהשוואה לנתניהו - הוא המועמד האידיאלי מבחינתם".

עוד הוא הוסיף: "הם רואים באיזנקוט אדם חלש, בוודאי בהשוואה לנתניהו. הם זוכרים את התוכנית הרב־שנתית 'גדעון', שבה הוא צמצם את הצבא, וזוכרים שהוא לא רצה להיכנס לרפיח.

‏לעומת זאת, הם יותר מבטוחים שנתניהו גרם לאמריקה להילחם נגד איראן. בעולם הערבי מסתכלים עליו כמי שיודע להפעיל את ארצות הברית למען האינטרסים של ישראל. לכן הם פוחדים ממנו - מבחינתם איזנקוט הוא המועמד האידיאלי".