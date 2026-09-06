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חדשות פוליטי מדיני

המומחה מבהיר: זה המועמד של הערבים לראשות הממשלה

המזרחן ד"ר מרדכי קידר, התייחס למערכת הבחירות הקרובה וחשף מיהו המועמד האולטימטיבי מבחינת הערבים לראשות הממשלה 

08:27
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בחירות (Aharon Krohn/Flash90)

‏המזרחן ד"ר מרדכי קידר, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: בעולם הערבי רואים באיזנקוט אדם חלש בהשוואה לנתניהו - הוא המועמד האידיאלי מבחינתם".

עוד הוא הוסיף: "הם רואים באיזנקוט אדם חלש, בוודאי בהשוואה לנתניהו. הם זוכרים את התוכנית הרב־שנתית 'גדעון', שבה הוא צמצם את הצבא, וזוכרים שהוא לא רצה להיכנס לרפיח.

‏לעומת זאת, הם יותר מבטוחים שנתניהו גרם לאמריקה להילחם נגד איראן. בעולם הערבי מסתכלים עליו כמי שיודע להפעיל את ארצות הברית למען האינטרסים של ישראל. לכן הם פוחדים ממנו - מבחינתם איזנקוט הוא המועמד האידיאלי".

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ד"ר אל"מ במיל' מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן, התייחס היום ברדיו 103fm, לתקופת הבחירות בקרב הרשות הפלסטינית.

לטענתו: "בעולם הערבי יש רמת מעקב מאוד גבוהה על מערכת הבחירות בישראל. יש חשש מנירמול רעיון הטרנספר ובנוסף שב-50 ימים עד הבחירות יהיו טלטולים משמעותיים בגדה המערבית".

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שמואל המודאג
לפני 3 דקות

"נתניהו גרם לאמריקה להילחם" - מנהיגות נמדדת באחריות ברגע האמת ולא בניסיונות שיווק בדיעבד! חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית לתיקון המערכת!
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