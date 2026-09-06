המומחה מבהיר: זה המועמד של הערבים לראשות הממשלה

המזרחן ד"ר מרדכי קידר, התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: בעולם הערבי רואים באיזנקוט אדם חלש בהשוואה לנתניהו - הוא המועמד האידיאלי מבחינתם".
עוד הוא הוסיף: "הם רואים באיזנקוט אדם חלש, בוודאי בהשוואה לנתניהו. הם זוכרים את התוכנית הרב־שנתית 'גדעון', שבה הוא צמצם את הצבא, וזוכרים שהוא לא רצה להיכנס לרפיח.
לעומת זאת, הם יותר מבטוחים שנתניהו גרם לאמריקה להילחם נגד איראן. בעולם הערבי מסתכלים עליו כמי שיודע להפעיל את ארצות הברית למען האינטרסים של ישראל. לכן הם פוחדים ממנו - מבחינתם איזנקוט הוא המועמד האידיאלי".
ד"ר אל"מ במיל' מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן, התייחס היום ברדיו 103fm, לתקופת הבחירות בקרב הרשות הפלסטינית.
לטענתו: "בעולם הערבי יש רמת מעקב מאוד גבוהה על מערכת הבחירות בישראל. יש חשש מנירמול רעיון הטרנספר ובנוסף שב-50 ימים עד הבחירות יהיו טלטולים משמעותיים בגדה המערבית".
"נתניהו גרם לאמריקה להילחם" - מנהיגות נמדדת באחריות ברגע האמת ולא בניסיונות שיווק בדיעבד! חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית לתיקון המערכת!