המלחמה החדשה של שורדי השבי: "המדינה לא עוזרת"

לישי מירן, אשתו של שורד השבי עמרי מירן, חשפה היום (ראשון) את המאבק החדש שעמו לדבריה נאלצת משפחתה להתמודד מול המדינה. למרות חזרתו של עמרי מהשבי, היא הבהירה כי מבחינת המשפחה ההתמודדות עדיין רחוקה מסיום, וכי לא הוצג להם מענה מסודר לטווח הארוך.

"המאבק שלנו עדיין לא הסתיים", אמרה לישי. לדבריה, גם לאחר השיבה מהשבי, המשפחה נדרשת להתמודד עם היעדר הסדרה ברורה של הסיוע המגיע לשורדי השבי ולבני משפחותיהם.

לישי טענה כי המדינה אינה מספקת את העזרה הנדרשת וכי עד כה לא נקבע מתווה ארוך טווח שייתן מענה למציאות החדשה שאליה חזר עמרי. "עד היום אין מתווה ארוך טווח עבורנו, המדינה לא עוזרת", אמרה.

לדבריה, הקושי אינו מסתכם בהיעדרו של מתווה כולל, אלא מתבטא גם בהתנהלות מול המוסדות שאמורים לסייע לשורדי השבי. לישי סיפרה כי עמרי נאלץ לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש בקשות שלדבריה אינן תואמות את מצבו ואת הנסיבות החריגות שעבר.

"עמרי מצא את עצמו נאלץ להגיש בקשות לא הגיוניות לביטוח לאומי כמו 'שיקום פיזי'", סיפרה. בכך ביקשה להמחיש את הפער שלדבריה קיים בין ההתמודדות הייחודית של שורדי השבי לבין המסלולים הקיימים במערכות המדינה.