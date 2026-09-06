אלירז שדה מטיל פצצה: אין סיבה שלא נשב איתם בממשלה

העיתונאי אלירז שדה, התייחס למערכת הבחירות הקרובה, ולעיסוק המרכזי בה, גוש נתניהו אל מול גוש מתנגדי נתניהו.

בדבריו אמר שדה: "אני ימני, יהודי עם כיפה וציצית (לא מלידה), היום כבר ימין מנתניהו, ימין מעשי, אמיתי, ואני רואה את תומכי איזנקוט או בנט, הם חיים כמוני ואיתי, הם משפחה וחברים שלי, צבא, עבודה, מיסים, חופשה בגליל ונגיעות יוון ותאילנד, ישראלים - אין סיבה שלא אהיה איתם באותה ממשלה.

‏לא מבין איך הגענו למצב שהם מעדיפים את מנסור עבאס עליי? אני לא מאמין שזו המציאות. טעינו בדרך, בואו נחשב מסלול רבאק. הלוואי וכבר ייצא קול גדול ויאמרו שם שזה קו אדום, שעשו את זה פעם אחת וזה לא יחזור לעולם - שלא ייתנו לערבי לפלג בינינו, זה לא הפתרון לפילוג, ההיפך.

בשביל זה קמה מדינת היהודים?".

‏עוד הוסיף אלירז: "כל הצדדים חייבים לעשות הכל כדי שלא יהיו שוב ושוב בחירות, אם יהיה 61 לאחד הצדדים אז הצד השני חייב להצטרף לממשלה, לפי הגודל האמיתי שלו, בלי דמיונות, לשבת בממשלה זמן ארוך ולהשפיע מבפנים.

‏ואם לא יהיה 61 ונתניהו שוב יהיה ראש ממשלה זמני, איזנקוט חייב להיכנס לממשלה ולהשפיע מבפנים, אם רוצים שהחרדים יתגייסו אז כנסו ותהוו כח פוליטי אלטרנטיבי ותשפיעו מבפנים".

‏לסיום הוא הוסיף: "יהודי לא מחרים יהודי ובטח לא מחרים את הממשלה המכהנת ונשאר בחוץ ללא השפעה על החיים שלו, וזה מה שבמרכז-שמאל אומרים היום, תראו את גנץ ולפיד, בדיוק בגלל זה נכחדו פוליטית, כי הציבור שהצביע להם לא רוצה את נתניהו אבל כן רוצה השפעה ותוצאות, עובדה, באיזון בין הרצונות, אותו ציבור מעדיף תוצאות יחד עם נתניהו ובוחריו (לא ניתן להפריד) להשפיע ולהתלונן מאשר המשך חרם מלא-מלא ללא השפעה עשרות שנים".