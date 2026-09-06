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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ מיש עתיד מודה: זו הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו

חבר הכנסת רם בן ברק, ששובץ במקום החמישי במפלגת יש עתיד, מודה: "הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו הייתה באוקטובר 2023"

07:54
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יאיר לפיד (יונתן זינדל/פלאש90)

חבר הכנסת רם בן ברק מ'יש עתיד', התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לטלטלה שעברה מפלגתו, ובה הודחו ועזבו חברי כנסת בכירים רבים.

בן ברק הודה ואמר: "הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו היתה באוקטובר 2023, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה שבן גביר וסמוטריץ' נמצאים בה". נזכיר כי יו"ר המפלגה לפיד, טען כי לאחר הטבח, הוא הציע לנתניהו להדיח את בן גביר מהממשלה, וכי הוא ומפלגתו ייכנסו במקומו.

עוד אמר בן ברק: "אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה - היינו מפלגה גדולה והנסיבות הביאו אותו להצטמטם מבחינת האנשים שייכנסו לכנסת".

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לפני 37 דקות

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