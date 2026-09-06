הח"כ מיש עתיד מודה: זו הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו

חבר הכנסת רם בן ברק מ'יש עתיד', התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לטלטלה שעברה מפלגתו, ובה הודחו ועזבו חברי כנסת בכירים רבים.

בן ברק הודה ואמר: "הפגיעה החמורה ביותר שקרתה לנו היתה באוקטובר 2023, כשהחלטנו לא להיכנס לממשלה שבן גביר וסמוטריץ' נמצאים בה". נזכיר כי יו"ר המפלגה לפיד, טען כי לאחר הטבח, הוא הציע לנתניהו להדיח את בן גביר מהממשלה, וכי הוא ומפלגתו ייכנסו במקומו.

עוד אמר בן ברק: "אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה - היינו מפלגה גדולה והנסיבות הביאו אותו להצטמטם מבחינת האנשים שייכנסו לכנסת".