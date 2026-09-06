אזהרה לקראת הבחירות: "צפויים שם טלטולים משמעותיים"

ד"ר אל"מ במיל' מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לתקופת הבחירות בקרב הרשות הפלסטינית.

לטענתו: "בעולם הערבי יש רמת מעקב מאוד גבוהה על מערכת הבחירות בישראל. יש חשש מנירמול רעיון הטרנספר ובנוסף שב-50 ימים עד הבחירות יהיו טלטולים משמעותיים בגדה המערבית".

‏נזכיר כי לפני כשבוע, עיתונאי חדשות 12, מוחמד מג'אדלה, חשף כי ברשות הפלסטינית חוששים מאוד מתרחיש בו גוש הימין ינצח בבחירות.

בדבריו הוא אמר: "מאז שהוקמה הממשלה של נתניהו בן גביר וסמוטריץ' - הרשות הפלסטינית חווה קשיים כלכליים, האלימות בכפרים מדאיגה אותם והם הפעילו לחץ על ראשי המפלגות הערביות להתאחד. כשפנינו אליהם על הפגישות ברמאללה עם אבו מאזן הם לא הכחישו, אין ספק שמדובר פה באירוע חריג".

עוד דיווח מוחמד כי יו"ר הרשות אבו מאזן ובכירים נוספים ברמאללה הפעילו לחצים משמעותיים על ראשי חד"ש, תע"ל ובל"ד כדי להביא להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת. על פי הדיווח, המסר שהועבר לראשי המפלגות היה ברור – להתגבר על המחלוקות הפנימיות, להתאחד ולפעול כדי "להפיל את נתניהו".