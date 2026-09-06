פעיל הימין במתקפה: "הוא האיש הכי בוטה, אלים, גס רוח וחצוף"

רפי בן שטרית בראיון לכיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

פעיל הימין מני אסייג, תקף בחריפות את האב השכול רפי בן שטרית, שהודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישראל ביתנו' בראשו אביגדור ליברמן.

‏בדבריו התייחס אסייג, לשפה הקשה של בן שטרית נגד אביבי בן חיים ואמר: "רפי בן שטרית הוא אב שכול לגיבור ישראל שנפל בקרב. יהי זכרו ברוך. רפי הפך לפוליטיקאי (רץ עם ליברמן) ולכן כבר לא חף מביקורת על דרכו ועל אישיותו: ‏רפי בן שטרית הוא מהטיפוסים הכי בוטים, גסי רוח, ארסיים, חצופים ואלימים מילולית שקיימים במחנה השני, והתחרות שם קשה. גם אני באופן אישי חטפתי ממנו באופן קבוע קיטונות של רעל מזוקק, קללות וגידופים ואפילו הסתה, ולכן נאלצתי לחסום אותו. ‏אחרי שהבנתם במי מדובר, בואו תתייחסו למספר הלייקים שמקבל אדם בוטה שגודע באלימות את היד שמושטת אליו לשלום, לעומת הלייקים שמקבל ד״ר אבישי בן חיים, שכהרגלו מוריד את הראש בהתרפסות בלתי מובנת ובלתי מוסברת".

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‏עוד המשיך אסייג: "זה ההבדל בין המחנות, השנאה מוליכה אותם והם לא מעוניינים בשום שיח איתנו. אין להם אלוהים והם לא בוחלים בשום דבר. לכן אבישי היקר, תניח לקטע הנוצרי עם הושטת הלחי השניה, כי זה פשוט לא עובד לך וגם לא יעבוד, כל נסיון שלך לרצות ולפייס אותם גורר צונאמי של נאצות וגידופים נגדך.

‏ממליץ לנהוג כמוני ולא לספור את כנופיות מעודדי ומחוללי הסרבנות, שהביאה עלינו את הטבח, ובמקום להתנחמד אליהם הייתי מציע לך ללקט את המגדפים והמשמיצים הראשיים, ולתבוע את האמאמא שלהם!

‏ואז תראה פתאום מופע התרפסות וירידה על ארבע מהצד השני. הפרטים של עוה״ד המצוין יניב לנקרי אצלי".