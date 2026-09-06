הותר לפרסום: דוד הוייר עמרני, הוא החייל שנורה למוות בנתניה

דוד הוייר עמרני ( דוברות המשטרה )

הותר לפרסום: סמל-שני דוד הוייר עמרני, לוחם מג"ב בשירות סדיר, נורה אמש (מוצ"ש) למוות לאחר שפתח באש בנשק ארוך ברחובות נתניה. הנסיבות שבגינן ירה, ובהמשך אף פתח באש לעבר השוטרים שהגיעו למקום, נחקרות. אין נפגעים נוספים באירוע.

תיעודים מהאירוע שהופצו ברשתות החברתיות מציגים את דוד, בן 20, כשהוא אוחז ברובה ובכיסא פלסטיק ומסתובב בשכונה בעיר. לאחר מכן נראה מפגשו עם כוחות הביטחון, שפתחו לעברו בירי כדי לנטרלו והרגו אותו.

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משטרת ישראל ומשמר הגבול פרסמו הודעה ובה נכתב: "סמל-שני דוד הוייר עמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024. עם סיום הכשרתו שובץ לשירות בחברון שבמג"ב איו"ש, ולפני כשמונה חודשים עבר לשרת בפלוגה ל"ט של מג"ב איו"ש". עוד נכתב כי "משטרת ישראל ומשמר הגבול משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, השתתף בצער המשפחה ומסר כי "המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו ללוות את המשפחה".

עדי ראייה ששהו במקום, סיפרו כי הם חשבו כי מדובר במחבלים: "שמענו צעקות ויריות, היינו בטוחים כי מדובר במחבלים".