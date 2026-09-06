נתניהו הציע לתא"ל במיל' הבכיר שריון גבוה בליכוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציע לתא"ל במיל' צ'יקו תמיר, הצעה לשריון בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, כך דיווח עמית סגל. אלא שתמיר השיב בשלילה להצעה.

נזכיר כי ביום שלישי הקרוב, על כלל המפלגות להירשם באופן סופי ולהציג את רשימת השמות המלאה לכנסת הבאה. לנתניהו נותרו כ-6/7 מקומות פנויים לשריונים, והוא עדיין לא קיבל החלטה את מי לשבץ בהם.

נזכיר כי חברת הכנסת טלי גוטליב, עזבה בשבוע שעבר באופן רשמי את מפגת הליכוד, והצטרפה למפלגת עוצמה יהודית.

השר איתמר בן גביר, הודיע כי היא תשובץ במקום ה-2.