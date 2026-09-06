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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו הציע לתא"ל במיל' הבכיר שריון גבוה בליכוד

ביום שלישי הקרוב, כלל המפלגות בישראל צריכות להירשם באופן סופי ולהציג את חברי המפלגות שלהם. לראש הממשלה נתניהו נותרו כ-6 מקומות לשריין אך הוא צפוי להודיע על השמות רק ברגע האחרון

07:14
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ראש הממשלה נתניהו בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציע לתא"ל במיל' צ'יקו תמיר, הצעה לשריון בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, כך דיווח עמית סגל. אלא שתמיר השיב בשלילה להצעה.

נזכיר כי ביום שלישי הקרוב, על כלל המפלגות להירשם באופן סופי ולהציג את רשימת השמות המלאה לכנסת הבאה. לנתניהו נותרו כ-6/7 מקומות פנויים לשריונים, והוא עדיין לא קיבל החלטה את מי לשבץ בהם.

נזכיר כי חברת הכנסת טלי גוטליב, עזבה בשבוע שעבר באופן רשמי את מפגת הליכוד, והצטרפה למפלגת עוצמה יהודית.

השר איתמר בן גביר, הודיע כי היא תשובץ במקום ה-2.

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ליאת
לפני 16 דקות

0 ערכים נשארו בליכוד כשרשת נתניהו מחפשת דילים במקום אחריות. ראש הממשלה הזה כבר לא מייצג את הדרך הלאומית.
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