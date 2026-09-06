חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל; חיל האוויר תוקף בלבנון

הסלמה נוספת בגבול הצפון: מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר (ראשון) שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

על פי הודעת דובר צה"ל, הלוחמים זיהו את הרחפנים ופתחו באש לעבר אחד מהם, שהופל בהצלחה. באירוע לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

בצה"ל הגדירו את שיגור רחפני הנפץ "הפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה", וזמן קצר לאחר האירוע הודיע הצבא כי הוא תוקף מטרות בדרום לבנון בתגובה.

בצה"ל הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני במטרה להסיר איומים על ישראל ועל הלוחמים. עוד נמסר כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחותיו.