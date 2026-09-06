הרמטכ"ל הפתיע גם את האלופים:  צה"ל פתח בתרגיל פתע רב־זירתי

צה"ל. ארכיון ( דובר צה"ל )

במתכונת פתע ותחת מידור חריג, צה"ל פתח לפנות בוקר (ראשון), בהנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, בתרגיל מטכ"לי רחב היקף המדמה התפרצות פתאומית של אירועים ביטחוניים במספר זירות במקביל.

הבוחן, המכונה "עלות השחר 2.0", נשמר עד לרגע הפעלתו במעגל מצומצם במיוחד של אנשים בודדים. המידור נועד לאפשר לצמרת הצבא לבחון את הכוננות בזמן אמת – כאשר אפילו דרג האלופים אינו נערך מראש לתרחיש. עם פתיחת התרגיל הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים. במקביל נבחנת הקפצתם של כלל כוחות העתודה והכוננות, ובמסגרת הבוחן אף יתורגל גדוד שיוקפץ באופן מוסק ויפעל במרכז לאימונים ביבשה. מהמטכ"ל ועד הכוחות בשטח במוקד התרגיל עומד תרחיש של אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. המבחן נועד לבדוק כיצד מגיבים הדרגים השונים בצה"ל להפתעה – החל מקבלת ההתרעה והפעלת הכוחות ועד לתהליכי קבלת ההחלטות במפקדות ובמטכ"ל. הרמטכ"ל עצמו עוקב אחר ניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח, בעוד קציני מבקר צה"ל בסדיר ובמילואים פועלים ביחידות ובמפקדות ובוחנים את רמת הכשירות והמוכנות שלהן.

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בצה"ל מדגישים כי במסגרת הבוחן מיושמים גם לקחים שנצברו מהלחימה בזירות השונות ומאירועי 7 באוקטובר. התרגיל נערך כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומתוכנית האימונים של אגף המבצעים לשנת 2026.

במהלך היום צפויה להיות מורגשת ברחבי הארץ תנועה ערה מהרגיל של כוחות ביטחון וכלי טיס. בצה"ל הבהירו כי מדובר בפעילות במסגרת התרגיל וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.