משה גפני ( יונתן זינדל/פלאש90 )

החלטה דרמטית צפויה להתקבל הערב (מוצאי שבת) בדגל התורה: רבני המפלגה עומדים להכריע על עתידם הפוליטי של שני חברי הכנסת הוותיקים ביותר ברשימה - יו"ר המפלגה משה גפני וח"כ אורי מקלב. על פי הדיווחים, שני הנציגים הפרלמנטריים עשויים להיות מוחלפים במועמדים חדשים במסגרת ריענון הרשימה לקראת הבחירות הקרובות.

גפני הוא ותיק חברי הכנסת ומכהן מאז 1988 (ביחד עם דרעי ונתניהו) אלא שהוא מכהן ברציפות והם עזבו את הכנסת למספר קדנציות. ההחלטה המתגבשת מגיעה על רקע תחושת אכזבה עמוקה בציבור החרדי מהכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, והערכה כי לאחר עשרות שנים בזירה הפוליטית, גפני ומקלב מתקשים עוד להביא הישגים משמעותיים עבור הציבור שהם מייצגים. בשבועות האחרונים התקיימו דיונים אינטנסיביים בבתי הרבנים המובילים את המפלגה - הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש - בנוגע להרכב הרשימה החדשה. יעקב אשר - המועמד המוביל להחליף את גפני במקביל לדיונים על עתידם של גפני ומקלב, צף שמו של יעקב אשר כמועמד המרכזי להוביל את דגל התורה בתקופה הבאה. אשר, לשעבר ראש עיריית בני ברק, ידוע בקו הניצי שלו כלפי הממשלה בכל הנוגע לסוגיית הגיוס, ונתפס כדמות שעשויה להביא גישה אסרטיבית יותר במשא ומתן הפוליטי. בחודשים האחרונים הבהיר אשר לא אחת כי המפלגות החרדיות אינן מחויבות אוטומטית לגוש הימין, והשמיע אזהרות חריפות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. "בלענו לא מעט צפרדעים על דברים שהם לא חלק מהשקפת העולם שלנו", אמר אשר בריאיון לפני מספר חודשים, תוך שהוא מרמז על אפשרות לשינוי בנאמנויות הפוליטיות של המפלגה.

ח"כ יעקב אשר ( צילום: מרים אלסטר/פלאש90 )

גפני: "יש דין ויש דיין"

משה גפני עצמו, שכיהן כיו"ר דגל התורה במשך שנים רבות, נראה בחודשים האחרונים כמי שמודע לשינויים המתרחשים במערכת הפוליטית החרדית. בתגובה לטלטלה במפלגת יש עתיד לפני מספר שבועות, אמר גפני כי "המפלגה שקיבלה 24 מנדטים מתרסקת היום לחלוטין", והוסיף: "יש דין ויש דיין".

עם זאת, גפני גם נחשף כמי שמכין את הקרקע לאפשרויות פוליטיות חדשות. לפני מספר שבועים התגלה כי קיים דיון עם רבנים שבו עלתה האפשרות שיהדות התורה תידרש להצטרף לממשלה שאינה ממשלת ימין. "אני רואה את השמאל, אני רואה את ההתנהגות שלהם, אני רואה את הימין, עם יידשקייט זה משהו אחר לגמרי", נשמע גפני אומר בתיעוד שפורסם, אך הוסיף והעלה את המחיר שלדבריו משלם הציבור החרדי.

מועמדים נוספים על הפרק

מעבר לאשר, נשקלים במפלגה גם שמות נוספים לשילוב ברשימה. בין המועמדים הפוטנציאליים נמצאים ממלא מקום ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא, ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, ממלא מקום ראש עיריית ירושלים לייזר ראוכברגר ויו"ר סיעת דגל התורה בחיפה מיכי אלפר. ההחלטה הסופית בנוגע לזהות המועמדים צפויה להתקבל עד סוף השבוע.

יצוין כי בשבועות האחרונים התקיימו גם פגישות בין נציגי דגל התורה לבין גורמים מהפלג הירושלמי, שבהן הועלתה אפשרות להקמת מפלגה חרדית חדשה. אולם מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, דחה את ההצעה והציע במקום זאת למשתתפים לתמוך ביהדות התורה הקיימת.

ההחלטה שתתקבל הערב בדגל התורה עשויה לשנות את פני המפה הפוליטית החרדית לקראת הבחירות הקרובות, ולהשפיע על מאזן הכוחות בין המפלגות החרדיות לבין גוש הימין. עדכונים נוספים בהמשך.