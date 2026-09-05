הפועל ירושלים בניצחון ראשון; מכבי חיפה בשיניים

המחזור השלישי בליגת העל בכדורגל נפתח הערב, עם ניצחון בכורה של הפועל ירושלים.

האדומים מירושלים ניצחו את עירוני קרית שמונה 4:2 והשיגו נקודות ראשונות בעונת 2026/2027.

ניב גבאי כבש ראשון לצפוניים בדקה ה-15, אולם טיהי השווה בדקה ה-52', שרצקי העלה ל-2:1 ואז הגיע הקונצרט הירושלמי. 2 דקות אחרי - אידוקו השווה עוד 8 דקות ועבדולסאלם העלה ליתרון ובדקה ה-73 אידוקו השלים צמד.

מכבי חיפה שלא מרשימה מתחילת העונה אירחה את הפועל פתח תקווה שהייתה מעליה בטבלה. אחרי מחצית ראשונה מאופסת, נובקאוביץ' נגח פנימה והעלה את הירוקים ליתרון. בוני השווה משער נהדר לחיבורים. ובדקה ה-85 ברוניניו קבע ניצחון חיפאי עם בעיטה מחוץ לרחבה.

ברוניניו אחראי גם על הניצחון הקודם של חיפה ובסך הכל כבר שווה 6 נקודות.

עירוני טבריה ניצחה את מכבי פ"ת 2:1 וכעת יש לה 0 נקודות, אחרי שסגרה מינוס 6 בגלל החלטת בית הדין. מתחתיה בטבלה נמצאות הפועל רמת גן ובית"ר ירושלים שעוד לא ניצחו העונה.