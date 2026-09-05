מזכירות תנועת הליכוד תתכנס ביום שני הקרוב בשעה 17:00 לישיבה מכרעת, שבה ידונו חברי המזכירות באישור השריונים של יו"ר המפלגה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

על פי התקנון שאושר במרכז המפלגה, ליו"ר הליכוד עומדים 7 שריונים שבאמצעותם הוא יכול לשבץ מועמדים במקומות בטוחים ברשימה, ללא קשר לתוצאות הפריימריז. מדובר בכלי פוליטי משמעותי המאפשר לנתניהו לעצב את פני הרשימה בהתאם לשיקולים אסטרטגיים, לאזן בין מגזרים שונים ולתגמל נאמנים.

מי יזכה בשריונים?

בליכוד ירצו להביא שמות חדשים וגם לתגמל מתמודדים שכשלו בפריימריז ונדחקו אחורה. בנוסף, שומר לעצמו נתניהו את האפשרות לשריין מועמדים ממפלגות אחרות, בשביל שלא ירוצו בבחירות.

בעבר שריין נתניהו מועמדים מטעם הציונות הדתית (הרב אלי בן דהן ואופיר סופר) כדי לאחד את הרשימות מימין. הפעם, ייתכן והשיריון יגיע דווקא לרשימת וינטר או מועמדים מהציונות הדתית כדי לפנות מקום לאיחוד עם וינטר.