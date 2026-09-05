איש השמאל בקריאה דרמטית: "להקים ממשלה עם נתניהו"

העיתונאי והפובליציסט ארי שביט יצא במתקפה חריפה נגד המחנה הפוליטי שמבוסס על פסילת ראש הממשלה, וטען כי תפיסה זו פוגעת במדינה כולה. בראיון שהעניק לדורון כהן ואיתן אורקיבי בתוכנית 'ועדת העורכים' ברדיו 'גלי ישראל', התייחס שביט למצב הפוליטי ולמהלכיו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

"עם כל זה שאני לא תומך נתניהו ולא איש ימין, אני התנגדתי כל השנים לרל"ב", הבהיר שביט בפתחי דבריו. "חשבתי שה'רק לא ביבי' הוא אסון לימין ואסון לשמאל - אסון לכולם. אני חושב שיאיר לפיד אימץ את הקו של 'רק לא ביבי', וזה מה שהוביל אותו".

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שביט הדגיש את הצורך בשינוי כיוון במערכת הפוליטית וקרא לחיבור בין המחנות הקיימים. "אין דבר שאני רוצה יותר, מתוך אהבתי למדינה הזו ולעם הזה, מאשר שתהיה לנו ממשלת אחדות ציונית של הליכוד והמרכז-שמאל", סיכם.