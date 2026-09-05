מירב בן ארי בתגובה ראשונה למיקום החדש שלה ב'יש עתיד'

מירב בן ארי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חברת הכנסת מירב בן ארי מגיבה לראשונה על שיבוצה בצמרת הרשימה לכנסת ה-26. בן ארי, שתפסה את המקום השני ברשימת "יש עתיד" ואת המקום הרביעי ברשימת "ביחד" המאוחדת, שיתפה בתחושותיה בעקבות גל התגובות והתמיכה שקיבלה לאחר חשיפת הרשימה. "מהרגע שיצאה ההודעה על הנבחרת החדשה שלנו לכנסת ה-26, הטלפון שלי מפוצץ בהודעות מרגשות, תומכות ואוהבות", אמרה בן ארי. "אני אקרא את כולן, אבל בינתיים עוצרת לומר תודה רבה לכולם על התמיכה האדירה שאני מקבלת".

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בן ארי בחרה להפנות תודה מיוחדת ליו"ר המפלגה, יאיר לפיד, על האמון שנתן בה כשהציב אותה בראש הרשימה. "תודה ענקית ליאיר לפיד על האמון ועל כך שהוא פשוט חבר אמת ומנהיג", ציינה, והוסיפה רמז להמשך: "יש לי עוד הרבה מה לומר ועוד רבים שאני חייבת להודות להם. זה בינתיים, המשך יבוא".