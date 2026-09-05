השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (חמישי) בחריפות לחשיפה המזעזעת לפיה פעיל חמאס שתכנן להתנקש בחייו שוחרר במסגרת עסקת החטופים, ולאחר שחרורו רכש נשק לפעילות טרור. בן גביר הבהיר כי למרות האיומים הרבים על חייו, הוא לא יירתע מלקדם את מדיניותו.

"כבר נרצח בישראל שר, רחבעם זאבי גנדי הי״ד, שהעלה את רעיון ההגירה מרצון", פתח בן גביר את דבריו. "עשר פעמים ניסו לפגוע בי, לחסל אותי ולאיים על בני, משפחתי וילדיי. הם מנסים לפגוע בי כי הם מפחדים מהמדיניות שאני מוביל".

השר הדגיש כי החשיפה מוכיחה את הסכנה הטמונה בשחרור מחבלים במסגרת עסקאות. "פעיל חמאס שתכנן להתנקש בחיי שוחרר בעסקת החטופים, וכעת מתברר שהוא רכש נשק לפעילות טרור", ציין. "זו הוכחה נוספת לכך שעסקאות כאלה מסכנות את חיי אזרחי ישראל".

בן גביר הבהיר כי למרות האיומים הרבים, הוא ממשיך בדרכו. "לא אירתע ולא אעצור", הכריז. "אמשיך לקדם את תוכנית 'התנתקות 710' שתהגר מרצון את כל תושבי עזה, לחזק את המשילות בהר הבית, להחמיר את תנאי המחבלים בבתי הכלא וליישם את חוק עונש מוות למחבלים".

השר הודה לגורמי הביטחון השונים על פעילותם למען ביטחונו האישי ושל משפחתו. "תודה לבורא עולם, לשב״כ, ליחידת מגן, לשב״ס, למשטרת ישראל ולכל כוחות הביטחון שפועלים לסכל את האיומים ולשמור על חיי ועל חיי משפחתי", כתב.

את דבריו חתם בן גביר במסר אמוני: "מי שמאמין לא מפחד!"

יצוין כי בימים האחרונים נמצא בן גביר במרכז הזירה הפוליטית גם בעקבות המעבר של חברת הכנסת טלי גוטליב למפלגתו. גוטליב, שעזבה את הליכוד, תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, כאשר השר יצחק וסרלאוף ויתר על מקומו לטובתה.

בשבוע האחרון תקף בן גביר גם את העיתונאית ענת קם, לאחר שזו פרסמה דברים פוגעניים על עובדי שירות בתי הסוהר. "והנה שוב גזענות והתנשאות שמאלנית דוחה ולא מפתיעה של המרגלת הבזויה על לוחמי שב״ס הגיבורים", כתב אז השר.