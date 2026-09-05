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טרגדיה בנתניה

נקבע מותו של הלום הקרב שירה לעבר שוטרים

איש כוחות הביטחון החל לירות על עוברים ושבים בנתניה. לאחר קרב יריות עם שוטרים הוא נפצע אנוש ובבית החולים נקבע מותו. כעת מתברר כי הוא היה פוסט טראומטי

21:38
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ניידת בנתניה. ארכיון (טל גל/פלאש90)

טרגדיה בנתניה. איש כוחות הביטחון שהיה כנראה פוסט טראומטי לקח נשק ארוך והחל לירות על עוברים ושבים בקרית השרון בנתניה.

לאחר ירי ראשוני בו לא היו נפגעים, הוא החל בקרב יריות מול שוטרים שהוזעקו למקום. הם ירו בו ופצעו אותו באורח אנוש. לאחר מכן נקבע מותו בבית החולים.

מהמשטרה נמסר: "חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בנתניה נוטרל על ידי שוטרים ולוחמים שהגיבו במהירות.

כוחות גדולים של מחוז מרכז פועלים בזירה וסביבתה והמפגע נוטרל . מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן בדרכו לזירה. בשלב זה לא דווח על נפגעים בקרב כוחותינו".

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