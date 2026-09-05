עם מילה קוניס ונועה תשבי: ארוחת השבת ההוליוודית של גל גדות

גאווה ישראלית בשיא סטייל: השחקנית גל גדות אירחה בביתה ארוחת ערב שבת מושקעת, והוכיחה שגם מעבר לים המסורת הישראלית חיה, נושמת ועסיסית במיוחד.

אל השולחן העמוס התקבצה רשימת אורחים נוצצת, שכללה את השחקנית מילה קוניס, האקטיביסטית נועה תשבי והשף אייל שני. בסרטונים ובתמונות שהעלתה גדות לחשבון האינסטגרם שלה, ניתן היה לראות את החבורה עובדת יחד במטבח בהובלתו של שני, כשהם רוקחים סלטים טריים, מכינים רטבים ונהנים מהאווירה.

מה היה על השולחן?

לחמים ומאפים: חלות שבת קלועות ומצופות שומשום לצד פיתות טריות.

חלות שבת קלועות ומצופות שומשום לצד פיתות טריות. ירקות וסלטים: חצילים קלויים, תבשיל עגבניות, סלט עלים ירוק, וכמובן חצי חציל עם טחינה ומטבלים נוספים.

חצילים קלויים, תבשיל עגבניות, סלט עלים ירוק, וכמובן חצי חציל עם טחינה ומטבלים נוספים. מנה עיקרית ומסורת: ירקות שורש אפויים, תפוחי אדמה מעוטרים בקרם, פמוטי כסף מאירים וסידור תפילות וזמירות שבת שנפתח לצד כוס קידוש.

הערב הסתכם בתמונת סלפי מחממת לב של גדות, תשבי, קוניס והאורחות סביב נרות השבת, תחת הכיתוב השמח "Shabbating".