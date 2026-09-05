נהגת בשנות ה-30 לחייה נעצרה הערב (מוצאי שבת) בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה סמוך למושב פורת. על פי החשד, הנהגת פגעה בהולך רגל כבן 45 ונמלטה מזירת התאונה, אך שוטרי התנועה ושוטרי תחנת שדות במרחב שרון הצליחו לאתרה ולעצור אותה תוך זמן קצר.

התאונה הקטלנית התרחשה בכביש 5535 סמוך למושב פורת, כאשר רכב פרטי פגע בהולך רגל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום סמוך לשעה 19:00 מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. למרות ניסיונות ההחייאה, נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו בזירה עקב הפגיעה הרב מערכתית הקשה.

פראמדיק ביחידת האופנועים של מד"א, סאמר מנסור, תיאר את הזירה הקשה: "הפצוע שסבל מפגיעה רב מערכתית שכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בעקבות הדיווח על תאונת פגע וברח, פתחו בוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז מרכז בחקירה מואצת. שוטרי התנועה ושוטרי תחנת שדות במרחב שרון ביצעו פעולות לאיתור הנהגת הנמלטת, והצליחו לעצור אותה לאחר זמן קצר. הנהגת הועברה לחקירה ביחידת בוחני התנועה, והרכב נתפס לצורכי חקירה.

בוחני תאונות הדרכים ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית ובירור השאלה כיצד התרחש האירוע הטראגי. המשטרה תבחן את מהירות הנסיעה, תנאי הדרך והשאלה האם הנהגת הייתה מודעת לפגיעה בעת שנמלטה מהמקום.

מדובר באחת מתאונות הפגע וברח הקטלניות שהתרחשו בשבועות האחרונים. בסוף השבוע האחרון נהרגו שני בני אדם בתאונות דרכים קשות ברחבי הארץ, ביניהם רוכבת טרקטורון שנפגעה בתאונת פגע וברח בעוטף עזה.