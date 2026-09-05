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שבוע משוגע: חם מהרגיל, הגשם חוזר לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, לצד עומסי חום כבדים וסיכוי לגשם מקומי במזרח הארץ. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

21:06
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(שאטרסטוק)

מזג אוויר השבוע יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, לצד עומסי חום כבדים וסיכוי לגשם מקומי במזרח הארץ.

יום ראשון: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. עד הצהריים ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז.

 יום שני: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, שם יעשה חם מהרגיל לעונה. במישור החוף יהיה הביל.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף.

אריאל שרפר

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, ויוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, והביל במישור החוף.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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