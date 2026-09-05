שבת עברה וחלפה, והחלה שביצעה את תפקידה בכבוד יושבת כעת על השיש ומתייבשת לאיטה. תופעה מוכרת בכל בית, אבל השבוע אל תזרקו אותה - יש לנו פתרון גאוני במיוחד שיהפוך את החלה היבשה למאפה משפחתי מפנק שהילדים פשוט יחסלו.

מאפה פרנץ' טוסט מלוח, או בשמו הפופולרי "שקשוקה-חלה בתנור", הוא הדרך המושלמת לנצל כל פיסת חלה שנותרה מהשבת. החלה היבשה סופגת נהדר את בלילת הביצים והחלב, והתוצאה היא מאפה קראנצ'י מבחוץ ורך ועסיסי מבפנים, עם שכבות של שקשוקה וגבינות מותכות שיגרמו לכל המשפחה לבקש עוד.

הרכיבים למגש משפחתי

למאפה זה תזדקקו לחלה אחת יבשה שתחתכו לקוביות גדולות - ככל שהחלה יותר יבשה, כך היא תספוג טוב יותר את הבלילה. לבלילה עצמה תכינו תערובת של 5 ביצים, כוס וחצי חלב או שמנת לבישול, 50 גרם חמאה מומסת, ותוסיפו מלח, פלפל שחור ומעט אורגנו או טימין לפי הטעם.

לתוספות המלוחות תצטרכו כוס רוטב עגבניות או שקשוקה מוכנה, 150 גרם גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת, ו-100 גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת. אם תרצו לשדרג, תוכלו להוסיף זיתים קצוצים, עגבניות מיובשות או טבעות בצל ירוק - כל תוספת תעשיר את הטעם.

שלבי ההכנה

מחממים את התנור מראש ל-180 מעלות ומשמנים קלות תבנית פירקס או תבנית אפייה משפחתית. בקערה גדולה טורפים יחד את הביצים, החלב, החמאה המומסת וכל התבלינים עד לקבלת תערובת אחידה ומוקצפת מעט.

מוסיפים את קוביות החלה לקערה ומערבבים בעדינות, תוך הקפדה שכל חתיכות החלה יספגו היטב את נוזלי הבלילה. החלה היבשה משבת מתאימה במיוחד למטרה זו, שכן היא סופגת את הנוזלים בצורה מושלמת ללא התפוררות.

מעבירים מחצית מקוביות החלה הספוגות לתבנית המוכנה. מפזרים מעל מחצית מרוטב העגבניות או השקשוקה, ואחריהם מחצית מהגבינות המגוררות והמפוררות. מוסיפים את המחצית השנייה של קוביות החלה, ומכסים בשכבה נדיבה של יתרת הרוטב והגבינות.

אפייה והגשה

מכניסים את המגש לתנור המחומם ואופים במשך כ-25 עד 30 דקות, עד שהחלק העליון מקבל גוון זהוב יפה, הופך פריך וקראנצ'י, והגבינה מבעבעת ומותכת לגמרי. הריח שיתפשט בבית יגרום לכל המשפחה להתאסף במטבח.

המאפה מתאים במיוחד לארוחת בוקר מאוחרת או לבראנץ' סופשבועי, אבל גם לארוחת ערב קלה ומשביעה. ניתן להגיש אותו חם מהתנור לצד סלט ירקות טרי או סלט ירוק פשוט. מתכוני פרנץ' טוסט נוספים, הן בגרסה המתוקה והן במלוחה, מוכיחים שהחלה משבת יכולה להפוך למנה מפנקת ומיוחדת.

המאפה נשמר היטב במקרר למשך יומיים-שלושה, וניתן לחמם אותו מחדש בתנור או במיקרוגל. זוהי דרך מצוינת לא רק לנצל את החלה משבת, אלא גם להכין מראש ארוחה משפחתית שתחסוך זמן יקר בימי השבוע העמוסים.