נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט העניק הערב (מוצאי שבת) הוקרה נדירה ליאיר לפיד, לאחר שיו"ר יש עתיד פרסם את רשימת המפלגה לכנסת הבאה. בנט, שמפלגתו אמורה להשתלב עם יש עתיד ברשימה משותפת, בחר להתייחס בחום לתהליך חילופי הדורות שמתרחש במפלגת לפיד.

"את המהלך הקשה כל כך של חילופי דורות לפיד ניהל ברגישות ובתבונה, כמו שרק הוא יודע", כתב בנט. "הודעות הפרישה האציליות, שאין להן אח רע בפוליטיקה הישראלית, הן העדות הגדולה ביותר לרוח של הנבחרת שבנה". דבריו של בנט מגיעים על רקע טלטלה פנימית חסרת תקדים בסיעת יש עתיד, שחווה בשבועות האחרונים גל עזיבות של בכירים ודמויות מפתח. בין הפורשים הבולטים: קארין אלהרר שסיימה 14 שנות פעילות במפלגה, מייסדי הסיעה מאיר כהן ומיקי לוי שהחליטו שלא להתמודד שוב, וכן חברי הכנסת אלעזר שטרן ויואב סגלוביץ' שבחרו במסגרות פוליטיות חדשות. הרשימה המשותפת: מי בעשירייה הראשונה לפיד פרסם אמש את העשירייה הראשונה של רשימת יש עתיד, שאמורה להוות כ-40% מהרשימה המשותפת עם ביחד. בראש הרשימה ישוב לפיד עצמו, לשעבר ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי. במקום השני תמוקם מירב בן ארי, חברת כנסת זה תשע שנים ולשעבר יו"ר הוועדה לביטחון הפנים. במקום השלישי ישובץ נעם תיבון, אלוף במילואים ולשעבר מפקד הגיס הצפוני ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, שהגיע ב-7 באוקטובר לעוטף עזה והשתתף בלחימה. במקום הרביעי תמוקם מירב כהן, לשעבר השרה לשוויון חברתי. העשירייה כוללת גם את נאור שירי, ולדימיר בליאק ורם בן ברק.

מירב בן ארי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

לפיד הציג את הרשימה כחלק ממה שכינה "בנייה מחדש" וחילופי דורות במפלגה. "אם אנחנו רוצים לתקן את המדינה, אין דרך טובה יותר מאשר לתת כוח לאנשים האלה", כתב. "הם מנוסים, הם קשוחים, הם יודעים לעבוד, הם אנשי ביצוע".

הגנה על המפלגה והתקפה על המבקרים

חברת הכנסת מירב בן ארי יצאה להגנת המפלגה והעומד בראשה במתקפה חריפה נגד כלי התקשורת והקואליציה. "דור המייסדים של יש עתיד קיבל החלטה אמיצה", כתבה. "חברי כנסת מצטיינים שהיו בתפקידים רבים החליטו שהגיע הזמן לרענן את השורות. הם עשו זאת בלב כבד אך שלם, בשבילנו, כי הבינו את גודל השעה".

בן ארי תקפה בחריפות את חברי הקואליציה: "יש בכנסת הזו חברי כנסת שיושבים שנים, סוגרים דילים ומשתעבדים למנהיג, רק לא לצאת לחיים האמיתיים. השררה הפכה אותם לחדלי אישים – איפה הם ואיפה הח"כים שלנו?"

מפלגת יש עתיד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

גם ח"כ ולדימיר בליאק התייחס לגל העזיבות במסר רגשי: "זה שבוע מורכב ל'יש עתיד', לנו כחברי הכנסת, לפעילים ולתומכים. אנחנו קבוצה, אנחנו חברים, אנחנו משפחה - ולכן כל פרידה היא חץ בלב". בליאק הוסיף כי "אצלנו ב'יש עתיד' פרידות ועזיבות הן דמעות וחץ בלב, לא לכלוכים וסכין בגב".

הפרשן הפוליטי עמית סגל סימן את רם בן ברק כ"התעלומה שנשארה" ביש עתיד, והזכיר כי "האיש היה כפסע מלנצח את לפיד במפלגתו שלו". סגל חתם את דבריו ברמז: "צפו להפתעות".

סדר השיבוץ הסופי ברשימה המשותפת של ביחד ויש עתיד צפוי להתפרסם מחר, וביום שלישי ייסגרו הרשימות לבחירות הקרובות.