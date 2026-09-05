"תנעלו את הדלתות": הפיצה נסגרה בשביל הלוחמים

האכילו גדוד. ( יוסי זמיר/פלאש90 )

הכירו את תומר דדון, בעל פיצרייה בבאר שבע. השבוע, כשהוא שמע שגדוד שלם עושה את דרכו חזרה ממסע כומתה מפרך ומתיש, החליט פשוט לסגור את העסק ללקוחות, לעמוד שעות ארוכות על הרגליים ולהרים הפקה של 300 מגשי פיצה טריים וחמים.

את כל הסיפור הזה, הוא מימן מכיסו הפרטי, מתוך מטרה אחת פשוטה: להעניק חיבוק חם וטעים למי ששומר עלינו מסביב שעון. הסיפור הזה לקח כ-6 שעות, והעלויות - אלפי שקלים. בזמן זה לקוחות רבים מנסים להיכנס לפיצרייה, שסגורה - בשביל החיילים. בעולם שבו העסקים מתמודדים יום-יום עם אתגרים לא פשוטים, המעשה של תומר מזכיר לנו בדיוק איזה לב יש לאנשים שלנו וכמה טוב עוד יש כאן מסביב.

פיצה הגשר ( ללא )

התלמידים החליטו - ביום הראשון, מנקים את בית הספר

השבוע תלמידי ישראל פתחו את שנת הלימודים, ולצד ההתרגשות בכיתות, יש מי שכבר בחרו להוביל את השנה החדשה בדרך מעוררת השראה.

בזמן שתלמידי תיכון בדרך כלל מעבירים את שעות אחה"צ של היום הראשון ב"מסיבת ניחומים", בבית החינוך "בן גוריון" בפתח תקווה בחרו לתרגם את ההתרגשות למעשה טוב.

תלמידי מגמת הכימיה החליטו לפתוח ביוזמה. בלי שאיש ביקש מהם ובאופן ספונטני לגמרי, הם לקחו את המושכות לידיים, ניקו יסודיות את רחבת הכניסה לבית הספר, סידרו את המדרגות בבניין החדש ואפילו דאגו לחדר המורים - ניקיון, סדר וכל מה שצריך.

באופן קבוע - המפקד מלווה את הבן של החייל שנפל לגן

הכירו את אלעד תדמור, מפקדו של רס"ן זכריה הבר ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה.

אלעד ובת זוגו, המתגוררים בסמוך לנהריה שבצפון, מקפידים מדי שנה בבוקר הראשון של שנת הלימודים לעשות את הדרך הארוכה עד ליישוב נווה דניאל שבגוש עציון. הם מגיעים לשם השכם בבוקר, כבר בשעה שבע בדיוק - כדי ללוות יד ביד כל אחד מילדיו של זכריה הי"ד ליומם הראשון במוסדות החינוך. מדובר במעשה שקט ומדהים שמדגיש כיצד הקשר בין המפקדים למשפחות הנופלים הופך לברית חיים איתנה, שקטה ומרגשת.