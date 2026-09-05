יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר והמועמד ברשימת ישר בראשות גדי איזנקוט, התייחס הערב (שבת) לסוגיית החוות החקלאיות ביהודה ושומרון והבהיר את עמדתו: "מה שנבנה בהחלטת ממשלה חוקית - אני בעד. מה שלא נבנה בהחלטת ממשלה - אני נגד". הדברים נאמרו בריאיון נרחב בתוכנית "פגוש את העיתונות" בחדשות 12, שבו התייחס כהן גם למצב הגוש בסקרים ולניסיונות לאחד בין מפלגתו לנפתלי בנט ויאיר לפיד.

כהן נשאל האם לא כל מה שבנה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צריך להישאר, והשיב: "אני אסביר למה לא. מה שנבנה על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה והיא חוקית - אני בעד, וגם להמשיך את זה קדימה". כשנשאל מה צריך לפנות, הבהיר: "מה שלא חוקי או נבנה לא בהחלטת ממשלה מראש על פי תכנון - אני נגד".

כשנאמר לכהן כי "כל מה שסמוטריץ' בנה הוא על פי החלטת ממשלה", כהן השיב בראיון בזהירות: "אני לא יודע, לא בטוח שכל מה שהוא בנה הוא בהחלטת ממשלה. צריך לבדוק את זה". עמדה זו עשויה לעורר ביקורת בקרב חלקים מהציבור הדתי-לאומי, שרואים בהתיישבות ביהודה ושומרון ערך מרכזי.

בהמשך הריאיון התייחס כהן לאפשרות של איחוד בין מפלגתו לבין נפתלי בנט ויאיר לפיד, כאשר המועד לסגירת הרשימות מתקרב במהירות. "אנחנו נעשה כל מה שנדרש", אמר כהן. "אחד - לחזק את הגוש, שתיים - שאף גורם בצד שלנו לא יאבד קולות. גדי עובד כמי שמוביל את הגוש בעניין הזה, נפגש עם כל ראשי המפלגות, בודק את כל החלופות, ואני מקווה שתהיה שעת רצון".

כשנשאל באופן ישיר האם הוא מקווה לאיחוד עם בנט, השיב כהן בזהירות: "אני מקווה שתהיה שעת רצון לאיחודים שיובילו לכך שאנחנו נשתפר בכמות המנדטים ובחיזוק הגוש". דבריו משקפים את המאמצים הנמשכים בגוש המרכז-שמאל למנוע בזבוז קולות לקראת הבחירות.