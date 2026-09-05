מרגש: נחנכו גני הילדים בשא-נור עיבל ועמק דותן

( רועי חדי )

רגע מרגש והיסטורי בצפון השומרון: גני הילדים ביישוב המתחדש שא-נור וביישובים החדשים עיבל ועמק דותן נחנכו בסוף השבוע בטקסים מרגשים ובקביעת מזוזות, עם פתיחת שנת הלימודים.

ביישוב שא-נור, שהוחרב במסגרת תוכנית ההתנתקות, מסמלת פתיחת הגן - יותר מ 21 שנה לאחר שהיישוב נעקר - את החזרה של עם ישראל לצפון השומרון. ביישוב עיבל, שהוקם במרומי הר עיבל בצפון השומרון, מקבלת פתיחת הגן משמעות היסטורית יוצאת דופן. היישוב נמצא בסמוך לאתר המקראי מזבח יהושע, המקום שבו, קיים יהושע בן נון את מעמד ברית הברכה והקללה עם כניסת עם ישראל לארץ. הגן בישוב עמק דותן ביישוב החדש היושב סמוך לעמק דותן המקראית נפתח עם הגננת טובה טרוויה דסה. פתיחת הגנים היא חלק ממהלך רחב של חזרת ההתיישבות היהודית לצפון השומרון, לאחר שנים של מאבק. החזרה לכל ארבעת היישובים שנעקרו - חומש, שא-נור, גנים וכדים - הולכת והופכת למציאות של ממש, כאשר במקביל מוקמים יישובים חדשים במרחב. המהלך יצא לדרך כחלק מ"תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון ו"אמנה", בהמשך להחלטת הקבינט והממשלה ובהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שנעקרו, והיא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של מועצת שומרון. 8 יישובים הוקמו בצפון השומרון בתוך פחות משנה - מהלך שמובילה המועצה האזורית שומרון - שיא ארצי, שמטרתו לבצר את ההתיישבות בצפון השומרון, לחזק את האחיזה הישראלית במרחב, לאפשר את הגישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור כולו. יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בטקסים בגנים: "החזרה לצפון השומרון הפכה מחלום למציאות. הקמת היישובים היא לא רק תיקון של עוול היסטורי. היא בנייה של העתיד. אנחנו לא חוזרים כדי לשחזר את מה שהיה - אנחנו חוזרים כדי לבנות כאן הרבה יותר. אנחנו בתנופת התיישבות שעם ישראל לא ראה מעולם.

( רועי חדי )

אני מברך את המשפחות החלוצות, את הגננות ואת אנשי המועצה שפועלים יום ולילה כדי להפוך את החזון הזה למציאות. היום הזה הוא עוד צעד בדרך לצפון שומרון פורח ומשגשג".

יעל נבו גננת בגן שא-נור אמרה: "זה בוקר מרגש מאוד, לפתוח גן זה תמיד מרגש אבל בטח לפתוח מחדש גן שנסגר אחרי כל כך הרבה שנים. אני מאחלת לילדים ולי ולכל עם ישראל שנמשיך להתיישב ולאהוב את הארץ שלנו".

תהילה דביר גננת גן הילדים בעיבל ותושבת הישוב אמרה: "אנחנו שמחים ומתרגשים, זה מרגש לראות את הילדים פה - דור העתיד - מעולם לא היה פה גן על ההר, ועכשיו יהודים חוזרים, מיישבים את המקום ומפריחים את השממה".

שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה במועצה האזורית שומרון עם למעלה מ-25,000 תלמידים, הלומדים ב-28 בתי ספר יסודיים, 11 מוסדות על-יסודיים ו-168 גני ילדים ברחבי המועצה. 1,440 תלמידים עלו השנה לכיתה א', והתלמידים מוסעים מדי בוקר ביותר מ-1,200 קווי הסעה אל מוסדות החינוך.

השנה פתחה המועצה ארבעה מוסדות על-יסודיים חדשים ושמונה גני ילדים חדשים ברחבי השומרון. שישה מתוך שמונת הגנים החדשים נפתחו ביישובים החדשים והמתחדשים בצפון השומרון: עיבל, שא-נור, גנים, כדים, נעה ועמק דותן.

פתיחת מוסדות החינוך החדשים היא חלק מתוכנית החומש לחינוך בשומרון, שהחלה השנה לאחר שנים של תכנון וגיוס משאבים. במסגרת התוכנית תשקיע המועצה 50 מיליון שקלים במשך חמש שנים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך, נוכח הגידול המהיר באוכלוסייה והמשך תנופת ההתיישבות.